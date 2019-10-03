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В Кызылорде сдали в эксплуатацию четыре многоквартирных дома и детсад

02.10.2019, 18:40 11530
Кызылорда. 2 октября. Kazakhstan Today - В Кызылорде сдали в эксплуатацию четыре многоквартирных дома на 220 квартир и детсад, передает Kazakhstan Today.
 
Торжественное открытие ряда новых объектов прошло сегодня с участием акима области Куанышбека Искакова. В эксплуатацию сданы новый детский сад "Ханшайым", рассчитанный на 320 мест, а также четыре многоэтажных жилых дома на 220 квартир, расположенных в микрорайоне №2 на левобережье Сырдарьи, сообщили в пресс-службе главы региона.
 
Как уточнили в акимате, детский сад "Ханшайым ана", расположенный на левом берегу Сырдарьи, построен в рамках государственно-частного партнерства. Общая площадь трехэтажного здания дошкольного учреждения - 6640 квадратных метров, стоимость проекта - 874,6 млн тенге. Садик построен в современном стиле и рассчитан на 16 групп, вместимость каждой из них - 20 детей. 
 

Как известно, инвестиции в молодое поколение - залог нашего светлого будущего. И в этом направлении большую роль играет программа государственно-частного партнерства. На сегодняшний день доля частных детских садов в области составляет 72%", - сказал на церемонии Куанышбек Искаков. 

 
Также сегодня состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир. Их получили ветераны тыла Великой Отечественной войны и афганской войны, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также инвалиды 2 группы. 
 

В последние годы в областном центре было построено 15 новых микрорайонов, свыше 7 тыс. кызылординцев стали счастливыми обладателями своего жилья. Кроме того, в этом году при финансовой поддержке фонда Булата Утемуратова в рамках проекта "Баламекен" 100 социально уязвимых многодетных семей получили ключи от новых домов в микрорайоне Байтерек", - отметил аким области. 

 
Вместе с тем в пресс-службе проинформировали, что сегодня в Кызылорде ведется строительство 25 домов по 50 квартир. 
 

Всего же за отчетный период за счет средств всех источников было сдано в эксплуатацию 179 тыс. 868 квадратных метров жилья. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 133,1%", - сказал Куанышбек Искаков.

 
Аким области пожелал новоселам счастья и семейного благополучия.
 

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