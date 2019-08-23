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В Кызылординской области определили земельные участки сельхозназначения для предоставления на конкурсной основе

22.08.2019, 12:58 7615
Кызылорда. 22 августа. Kazakhstan Today - В ряде районов Кызылординской области сформировали список земельных участков сельхозназначения для предоставления на конкурсной основе, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно нововведениям в законодательстве, теперь предоставление земель сельскохозяйственного назначения осуществляется на конкурсной основе. Это было сделано с целью достижения открытости и гласности. Раньше право аренды земельного участка для ведения крестьянского или фермерского хозяйства можно было получить на аукционе, сообщил на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Кызылординской области руководитель областного управления земельных отношений Шахмардан Койшыбаев.
 

Решение о предоставлении земельного участка принимается на заседании земельной комиссии. Само заседание в обязательном порядке фиксируется с помощью средств аудио-, видеозаписи. С начала года было проведено 10 заседаний комиссии, в ходе которых рассмотрено 29 вопросов. Важным условием является то, что доля представителей неправительственных организаций в составе комиссии не должна быть меньше 50%", - сказал Койшыбаев.

 
Извещение о проведении конкурса публикуется в местных СМИ, а также размещается на официальных сайтах местного исполнительно органа.
 
На конкурсе участнику необходимо предоставить бизнес-план, который должен содержать прогнозный объем инвестиций, применяемые агротехнологии, количество создаваемых рабочих мест и так далее. По каждому пункту бизнес-плана конкурсной комиссией выставляются баллы от 1 до 5. Преимущество будет отдаваться проектам, реализация которых внесет вклад в социально-экономическое развитие района.
 

В настоящее время сформирован список земельных участков, выставляемых на конкурс, в Аральском, Казалинском, Жалагашском, Шиелийском, Жанакорганском районах и Кызылорде. В сентябре планируется объявить конкурс на неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения в Кармакшинском районе и Кызылорде", - отметили в РСК.

 
В 2019 году в области запланировано вовлечь в оборот 57,1 гектара неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 
 

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