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В Кызылординской области отметили лучших строителей

09.08.2019, 19:45 12151
В Кызылординской области отметили лучших строителей
Кызылорда. 9 августа. Kazakhstan Today - В Кызылординской области отметили лучших строителей, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня в областном музыкально-драматическом театре имени Н. Бекежанова прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню строителей, который празднуется в Казахстане во второе воскресенье августа. В этом году праздник пришелся на 11 августа. В Кызылординской области эта дата совпала с юбилеем - 75-летием строительной отрасли региона, проинформировала Региональная служба коммуникаций.
 
В ходе мероприятия аким Кызылординской области Куанышбек Искаков поздравил работников отрасли с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма, медали, нагрудные знаки ветеранам, работникам, внесшим значительный вклад в развитие строительной отрасли. 
 
Также была презентована книга "Курылысы карышты Кызылорда" в честь 75-летия строительства земли Сыра.
 
Торжественное мероприятие ко Дню строителя продолжилось концертной программой с участием творческих коллективов, артистов области.
 

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