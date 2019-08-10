Кызылорда. 9 августа. Kazakhstan Today - В Кызылординской области отметили лучших строителей, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в областном музыкально-драматическом театре имени Н. Бекежанова прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню строителей, который празднуется в Казахстане во второе воскресенье августа. В этом году праздник пришелся на 11 августа. В Кызылординской области эта дата совпала с юбилеем - 75-летием строительной отрасли региона, проинформировала Региональная служба коммуникаций.

В ходе мероприятия аким Кызылординской области Куанышбек Искаков поздравил работников отрасли с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма, медали, нагрудные знаки ветеранам, работникам, внесшим значительный вклад в развитие строительной отрасли.

Также была презентована книга "Курылысы карышты Кызылорда" в честь 75-летия строительства земли Сыра.

Торжественное мероприятие ко Дню строителя продолжилось концертной программой с участием творческих коллективов, артистов области.

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