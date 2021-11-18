В Мангистауской области ряд госслужащих привлекли к ответственности за деятельность подчиненных

АКТАУ. 17 НОЯБРЯ - За коррупционные действия подчиненных к дисциплинарной ответственности привлечен ряд руководителей государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целях недопущения повторных правонарушений на основании норм статьи 200 УПК РК, в государственные органы и организации внесено 33 представления. В организациях, где совершены преступления, к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, сообщает "Лада".
Заместитель руководителя управления полиции Актау получил выговор за превышение должностных полномочий подчиненным сотрудником. Аналогично начальник областного департамента по делам обороны привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора и заместителю начальника объявлено предупреждение о неполном соответствии за превышение должностных полномочий подчиненным. Также заместитель начальника Бейнеуского районного отдела полиции привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за превышение должностных полномочий и получение взятки подчиненным", - сообщил первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы по Мангистауской области Куаныш Мырзагали.
Он напомнил, что теперь политические служащие обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчинёнными коррупционного преступления.
Первый руководитель подает в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчинённого", - сказал Куаныш Мырзагали.