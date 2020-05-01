В медико-социальных учреждениях стоит вопрос нехватки средств индивидуальной защиты

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Дома престарелых, интернаты, детские дома делают обращения о дефиците средств защиты и санитарной гигиены. Об этом на заседании сената парламента Республики Казахстан сообщила председатель сената Дарига Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

По словам Дариги Назарбаевой, к депутатам и лично к ней постоянно поступают обращения граждан и представителей медико-социальных учреждений о дефиците средств защиты и санитарной гигиены.

Хотя, как показывает мировой опыт и наш собственный, - это самая уязвимая сегодня часть общества. Такое впечатление, что об этих людях просто забыли, а сами дома престарелых, детские дома и специализированные интернаты снабжаются по остаточному признаку. Тревожная тенденция. Нуждается в решении", - сказала спикер.

Отдельно была затронута проблема преступлений, связанных с домашним и бытовым насилием, о резком росте которых в условиях самоизоляции сообщают женские правозащитные организации, сообщили в пресс-службе сената парламента РК.

К сожалению, это прямое следствие карантинных мероприятий, когда жертва насилия, как правило, это женщина или ребенок, не может ни покинуть помещение, ни убежать, ни обратиться за помощью", - отметила председатель сената.

По ее мнению, местной власти и правоохранительным органам следует уделить особое внимание выявлению таких преступлений и общему усилению мер поддержки женщин.

Говоря о появившемся в СМИ проекте перечня системообразующих предприятий страны, председатель сената выделила отсутствие в списке предприятий, которые производят средства индивидуальной защиты.

Мы увидели проект списка системообразующих предприятий страны. Депутаты уже высказали свое отношение к принципам его формирования. Но возникает вопрос: а есть ли в этом списке хоть одно предприятие, которое производит медицинские маски или средства дезинфекции? А где в нем предприятия, которые по поручению президента должны производить отечественные тест-системы, иммунобиологические препараты, быть готовыми производить вакцину против коронавирусной инфекции? Мы, действительно, собираемся и дальше эти жизненно важные товары экспортировать за валюту в условиях падения доходов от добычи нефти и других полезных ископаемых?" - отметила она.

По мнению главы сената, сегодня, как никогда, нужен серьёзный взвешенный разговор о приоритетах государственной политики, гласное и публичное обсуждение проблем и планов исполнительной власти.

Чрезвычайное положение и продолжающаяся пандемия не могут быть оправданием принятия стратегических решений без общественного обсуждения", - добавила она.

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