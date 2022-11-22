В МИД рассказали, сколько казахстанцев проголосовали за рубежом

Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан озвучила окончательные итоги выборов президента, состоявшихся 20 ноября 2022 года.
Председатель ЦИК Нурлан Абдиров подытожил, что в целом в выборах приняли участие более 8,3 млн избирателей, что составляет 69,44%.
Голоса избирателей, по данным ЦИК, распределились следующим образом:
за Каракат Абден проголосовали 2,6%;
за Нурлана Ауесбаева - 2,22%;
за Жигули Дайрабаева - 3,42%;
за Мейрам Кажыкен - 2,53%;
за Касым-Жомарта Токаева - 81,31%;
за Салтанат Турсынбекову - 2,12%;
Против всех проголосовали 5,8% избирателей.
Инаугурация Касым-Жомарта Токаева состоится 26 ноября.
В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли досрочные президентские выборы в соответствии с обновленной Конституцией. Впервые глава государства избирался на один семилетний срок без права переизбрания.
Общее число граждан РК согласно уточненным спискам составило 11 953 465 человек. Получили
бюллетени 8 300 046 человек, или 69,44%.
На высший пост претендовали
шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции, директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии "Ауыл", Каракат Абден от "Национального альянса профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" и руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Нурлан Ауесбаев.
В этом году в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех".
Международные миссии дали
оценку прошедшим президентским выборам в Казахстане.