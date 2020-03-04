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В МИД РК прокомментировали информацию о заражении казахстанца коронавирусом в Южной Корее

03.03.2020, 21:11 16363
Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел (МИД) Республики Казахстан прокомментировали информацию о заражении казахстанца коронавирусом в Южной Корее, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с сообщением о том, что якобы казахстанец заразился коронавирусом в Южной Корее, сообщаем следующее. Данная информация не подтверждена, так как никакого официального сообщения от корейской стороны в адрес посольства Казахстана в Сеуле не поступало. Наши дипломаты выясняют достоверность информации, распространенной в корейских социальных сетях", - сообщили в МИД РК.

 
Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что якобы у гражданина РК в Южной Корее подтвердили коронавирус. Сообщалось, что мужчина сдал тест на COVID-19, после чего сбежал. Позже результаты проверки подтвердили наличие коронавируса. 
 

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