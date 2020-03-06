В МИИР прокомментировали информацию о хищении 1,7 млрд тенге после утилизации боеприпасов

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан прокомментировали появившуюся в ряде СМИ информацию о возбуждении уголовного дела в отношении АО "Казтехнологии" по вопросам возможных хищений при утилизации боеприпасов в Арыси и Отаре, передает Kazakhstan Today.

В МИИР РК отметили, что предусмотренные в данной информации события затрагивают период 2013-2017 годов.

АО "Казтехнологии" с 2011 года проводит утилизацию неиспользуемых боеприпасов Вооруженных сил РК, и по 2016 год являлось дочерней организацией Министерства обороны, которая в ноябре 2016 года была передана в образованное Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности, реорганизованное в январе 2019 года в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности. В свою очередь, в целях реформирования системы государственного управления сферу оборонной промышленности в июне 2019 года закрепили за Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК", - проинформировали в ведомстве.

В 2017 году АО "Казтехнологии" завершало выполнение договорных обязательств по утилизации боеприпасов по переходящим контрактам, заключенным в 2015 году. В 2018 году утилизация не проводилась.

Уточняется, что при утилизации боеприпасов высвобождались продукты утилизации в виде вторичного лома черных и цветных металлов. В дальнейшем продукты утилизации реализовывались по факту через товарно-сырьевую биржу по цене вторичного лома. В силу содержания различных примесей в полученном вторичном ломе, их цена при реализации снижалось по сравнению с чистыми металлами. Следственными органами проверяется данный факт как возможное занижение цены при реализации данного вторичного лома металлов. Кроме того, полученный вторичный лом металлов оценивался сторонними организациями, предоставляющими свои услуги на конкурсной основе посредством государственных закупок товаров, работ и услуг.

С момента передачи в МИИР РК в 2019 году, АО "Казтехнологии" осуществляет реализацию продуктов утилизации (вторичный лом) через государственный электронный портал в соответствии с действующим законодательством РК, что делает данную процедуру прозрачной. Так, в 2019 году АО "Казтехнологии" утилизированы неиспользуемые боеприпасы на сумму 306 млн тенге, и в бюджет государства возвращено 416 млн тенге в результате реализации продуктов утилизации", - проинформировали в пресс-службе.

В настоящее время следственные органы продолжают расследование, проводятся различные экспертизы.

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