В Казахстане могут в 2,5 раза увеличить штрафы за лов рыбы запрещенными снастями

Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе правительственного часа в мажилисе министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев озвучил предложение увеличить штрафы за лов рыбы запрещенными орудиями с 20 до 50 МРП.

В случае повторного нарушения браконьерам будет грозить 15 суток ареста, сказал Брекешев.

По словам министра, соответствующие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

Он также сообщил, что в целях дозагрузки мощностей предприятий по переработке рыбы рассматривается вопрос о запрете экспорта охлажденной и замороженной рыбы.





Министр также добавил, что для оснащения рыбинспекций для борьбы с браконьерами на ближайшие три года потребуется дополнительно 8 млрд тенге.