В Минэнерго намерены ограничить вывоз горючего за пределы Казахстана

Астана. 6 декабря. Kazakhstan Today - Министерство энергетики намерено ограничить вывоз казахстанского дизтоплива и бензина за пределы страны, сообщил в беседе с журналистами в сенате и.о. министра энергетики Махамбет Досмухамбетов, передает Kazakhstan Today.





Ранее министр энергетики Канат Бозумбаев сообщал, что на севере страны наблюдается отток дизельного топлива и бензина на сопредельные рынки. По мнению министра, это может привести к полному отсутствию горючего. По его словам, из страны топливо вывозят на большегрузных машинах, поскольку цены на ГСМ в РК значительно ниже, чем в России.





В связи с этим Досмухамбетов сообщил, что Минэнерго намерено принять меры по ограничению вывоза горючего из Казахстана, пишет Kazpravda.kz





Все понимают, что рост цен скажется на населении, не только на бензине для автомобилистов, скажется в целом на тарифах, ценах на продукцию, это будет очень большая нагрузка на население, поэтому мы сейчас хотим ограничить вывоз за границу, чтобы не было оттока топлива, и сохранить наши цены относительно низкими по сравнению с соседними государствами", - сказал он.





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