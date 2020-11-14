В Минфине прокомментировали информацию о скоплении 300 фур на казахстанско-кыргызской границе

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Информация о скоплении 300 грузовых автотранспортных средствах не подтверждена и не соответствует действительности, передает Kazakhstan Today.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире с 10 ноября главным государственным санитарным врачом Казахстана подписано постановление, в соответствии с которым необходимо наличие ПЦР-теста у иностранных водителей, въезжающих в РК.

В отношении граждан Казахстана ПЦР-тестирование проводится непосредственно на территории автомобильных пунктов пропуска, иностранные граждане без отрицательного ПЦР-теста на территорию республики не допускаются, при этом это требование не распространяется на водителей, осуществляющих транзитные перевозки через территорию страны", - говорится в сообщении ведомства.

В этой связи на автомобильных пунктах пропуска Жамбылской области выставлены мобильные санитарные посты Санитарно-эпидемиологической службы РК, которые проверяют наличие ПЦР-теста у водителей.

В Минфине отметили, что МИД РК за 5 дней до вступления в силу постановления главного санитарного врача проинформировало страны Союза о планируемых изменениях и требованиях при пересечении государственной границы РК.

Также непосредственно на всех автомобильных пунктах пропуска заблаговременно проводилась разъяснительная работа, и все водители были предупреждены о новых условиях.

Вместе с тем у большинства иностранных водителей результаты ПЦР-теста отсутствуют, в связи с чем по состоянию на 08.00 13 ноября на казахстанско-кыргызской границе со стороны Кыргызстана в районе автомобильного пункта пропуска "Ак-тилек" (сопредельный пункт пропуска со стороны Республики Казахстан - "Карасу", Жамбылская область) образовалось скопление порядка 100 автотранспортных средств", - сообщили в ведомстве

В министерстве добавили, что, согласно сведениям государственной налоговой службы при правительстве Кыргызстана, по состоянию на 13.00 13 ноября скопление автотранспортных средств уменьшилось до 30 единиц. Информация о скоплении 300 грузовых автотранспортных средствах не подтверждена и не соответствует действительности.

Должностные лица органов государственных доходов на автомобильном пункте пропуска "Карасу" осуществляют свою деятельность в штатном режиме, скопление автотранспортных средств со стороны РК отсутствует", - сообщили в Минфине.

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