В Министерстве обороны РК прокомментировали скопление военной техники вблизи города Аягоза

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны РК прокомментировали скопление военной техники вблизи города Аягоз, передает Kazakhstan Today.

18 марта 2020 года по ранее утвержденному плану проверок боевой готовности одна из воинских частей Аягозского гарнизона была приведена в высшую степень боевой готовности. Вся техника исправна и вышла в установленное время. Техника и военнослужащие показали себя отлично. Совершение марша было отменено. Дополнительно проведена специальная обработка техники и через два часа возвращена в пункт постоянной дислокации", - проинформировали в ведомстве.

Проверка проводилась в рамках мероприятий по противодействию распространения коронавируса в Вооруженных силах и была завершающим этапом.

С сегодняшнего дня по указанию Генерального штаба ВС РК все проверки вне пунктов постоянной дислокации приостановлены.

Необходимо отметить, что в год в среднем в Вооруженных силах проводится более ста проверок боевой готовности войск.

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