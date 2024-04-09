В Министерстве водных ресурсов рассказали о ситуации на водохранилищах страны

Фото: gov.kz, Сергеевское водохранилище СКО

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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодня основные усилия направлены на обеспечение безопасной работы всех гидротехнических сооружений и водохранилищ для регулирования стока рек и пропуска паводковых вод. На всех водохозяйственных объектах организованы круглосуточные дежурства и ведется ежечасный мониторинг. Об этом - На сегодня основные усилия направлены на обеспечение безопасной работы всех гидротехнических сооружений и водохранилищ для регулирования стока рек и пропуска паводковых вод. На всех водохозяйственных объектах организованы круглосуточные дежурства и ведется ежечасный мониторинг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.





Сброс воды из Каратомарского водохранилища Костанайской области составляет 3250 кубометров в секунду. Водохранилище наполнено на 99%, работает в транзитном режиме, возможно увеличение объемов сброса. В самой Костанайской области продолжается половодье. Сотрудники министерства и акимата области сейчас совместно работают над пропуском воды", - проинформировали в ведомстве.





В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 3820 кубометров воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 73,1 кубометра воды в секунду. Оба водохранилища наполнены на 100%. В Северо-Казахстанской области продолжается половодье.





Астанинское водохранилище в Акмолинской области перешло в транзитный режим, сейчас из него сбрасывается 400 кубометров воды в секунду, прибывает столько же. Из Селетинского водохранилища Акмолинской области сбрасывается 150 кубометров воды в секунду. Объект наполнен на 99,4%.





В Западно-Казахстанской области до сих пор наблюдается повышение уровня реки Чаган, в секунду там протекает 680 кубометров воды, по реке Дерколь уровень воды пошел на спад. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья.





По данным, которыми министр водных ресурсов и ирригации Нуржигитов обменивается с российскими коллегами, на сегодня сброс с Ириклинского гидроузла составляет 1680 кубометров в секунду, максимальная отметка была 4 апреля - 2600 кубометров в секунду.





Сейчас работники Министерства водных ресурсов и ирригации вместе с коллегами из акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей работают над очисткой русла реки Жайык от ледяного покрова и исключения заторов, для уменьшения подтоплений.





Приток к Актюбинскому водохранилищу на сегодня стабилизировался. Объект наполнен на 97%, сброс составляет 50 кубометров в секунду. Каргалинское водохранилище Актюбинской области работает в транзитном режиме. И сброс и приток составляют 350 кубометров в секунду.





На водохранилищах Восточно-Казахстанской области пик паводка ожидается в начале следующей недели. Ожидаемый средний приток в Бухтарминское водохранилище составляет 1780-2720 млн кубометров, в Шульбинское водохранилище - 2380-3730 млн кубометров.





В связи с тем, что по реке Ертис ожидается приток воды, работники водного министерства и акимата области Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей принимают меры для наиболее безопасного пропуска воды и обеспечения безопасности жителей.





На водохранилищах Карагандинской области прошел пик половодья, водохранилища переведены в транзитный режим, увеличение притоков не прогнозируется.





За счет регулирования стока рек водохранилищами минимизирован риск подтопления населенных пунктов расположенных ниже створов водохранилищ Астаны и Карагандинской области.





Также в ведомстве отметили, что министром водных ресурсов инициирован запрет на передвижение большегрузных автомобилей через мостовой переход по гребню Сергеевского, Петропавловского и Каратомарского водохранилищ.



