В Министерстве цифрового развития рассказали, как подать заявку на пособие 42 500 без ЭЦП

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Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК рассказали, как подать заявку на пособие 42 500 без ЭЦП, передает Kazakhstan Today.

Получить услугу "Выплата 42500 на период ЧП", которая размещена на портале eGov, теперь можно с помощью авторизации по SMS.

Для этого пользователю необходимо выбрать на главной странице в разделе Сервисы "Выплата 42500 на период ЧП". Из предложенных для входа в систему вариантов нужно выбрать "Одноразовый пароль", введя ИИН и свой номер телефона.

После ввода комбинации цифр из полученного SMS, потребуется заполнить простую форму, поставить галочку на "Согласен на сбор и обработку персональных данных", и нажать кнопку "Далее". После подачи электронного заявления откроется окно с указанием ваших данных, номера заявления и статуса "Запрос в обработке".

Посмотреть статус и/или получить результат в виде уведомления, вы сможете в Личном Кабинете в разделе "Входящие".

Если система сообщит, что вы не зарегистрированы в базе мобильных граждан, вам нужно будет пройти регистрацию по указанной на странице ссылке. Регистрация необходима, чтобы система знала, что это именно ваш номер телефона и никто другой не мог получить за вас ваше пособие.

Для регистрации в базе мобильных граждан вас соединят по видеозвонку с оператором ЦОН, который внесет ваш номер в базу. После этого вы можете авторизоваться по одноразовому паролю и пройти описанные выше шаги для получения услуги.

Для регистрации в базе мобильных граждан привлечено порядка 500 сотрудников ЦОН.

Ссылка на услугу: https://egov.kz/services/P6.46/

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