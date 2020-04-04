В Министерстве цифрового развития рассказали, как подать заявку на пособие 42 500 без ЭЦП

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Получить услугу "Выплата 42500 на период ЧП", которая размещена на портале eGov, теперь можно с помощью авторизации по SMS.
Для этого пользователю необходимо выбрать на главной странице в разделе Сервисы "Выплата 42500 на период ЧП". Из предложенных для входа в систему вариантов нужно выбрать "Одноразовый пароль", введя ИИН и свой номер телефона.
После ввода комбинации цифр из полученного SMS, потребуется заполнить простую форму, поставить галочку на "Согласен на сбор и обработку персональных данных", и нажать кнопку "Далее". После подачи электронного заявления откроется окно с указанием ваших данных, номера заявления и статуса "Запрос в обработке".
Посмотреть статус и/или получить результат в виде уведомления, вы сможете в Личном Кабинете в разделе "Входящие".
Если система сообщит, что вы не зарегистрированы в базе мобильных граждан, вам нужно будет пройти регистрацию по указанной на странице ссылке. Регистрация необходима, чтобы система знала, что это именно ваш номер телефона и никто другой не мог получить за вас ваше пособие.
Для регистрации в базе мобильных граждан вас соединят по видеозвонку с оператором ЦОН, который внесет ваш номер в базу. После этого вы можете авторизоваться по одноразовому паролю и пройти описанные выше шаги для получения услуги.
Для регистрации в базе мобильных граждан привлечено порядка 500 сотрудников ЦОН.
Ссылка на услугу: https://egov.kz/services/P6.46/
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