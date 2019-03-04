В Минюсте рассказали о ходе разбирательства по делу Стати в США

Астана. 12 декабря. Kazakhstan Today - Бизнесмены Стати не смогут наложить аресты на активы Казахстана без обращения в суд, заявили в Министерстве юстиции РК, передает Kazakhstan Today.





В пресс-службе ведомства напомнили, что 23 марта 2018 года окружной суд первой инстанции по округу Колумбия, США (District Court of D.C.), вынес решение (Решение от 23 марта) о признании арбитражного решения по иску Анатолия Стати, Габриеля Стати, Ascom Group, S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. (Стати). При вынесении данного решения суд отказал Казахстану в возможности внести дополнительные материалы о том, что арбитражное решение было получено мошенническим путем.





Республика Казахстан незамедлительно обжаловала это решение в окружном суде апелляционной инстанции по округу Колумбия (Circuit Court of D.C.). Основные слушания по апелляции состоялись 28 ноября 2018 года, и решение ожидается в течение трех-шести месяцев.





Кроме обжалования в апелляционной инстанции Казахстан обратился в суд первой инстанции с просьбой о приостановлении процедуры принудительного исполнения Решения от 23 марта во время апелляционного процесса, но без соблюдения обычного требования о внесении судебного залога в размере суммы арбитражного решения (около $500 млн). В свою очередь, в ходе этой процедуры Стати запросили у cуда первой инстанции возможность подтверждения и исполнения Решения от 23 марта в других штатах.





По данным Минюста, приказом от 13 ноября 2018 года окружной суд первой инстанции отказал республике в приостановлении процедуры принудительного исполнения без внесения судебного залога, а также отклонил ходатайство Стати о подтверждении Решения от 23 марта за пределами округа Колумбия. Сторонам была предоставлена возможность повторного обращения с аналогичными требованиями в случае соблюдения определенных условий.





Таким образом, в настоящее время Решение от 23 марта имеет силу только на территории округа Колумбия.





Перед попытками взыскать или наложить арест на какие-либо активы Казахстана Стати должны будут доказать, что такие активы не защищены иммунитетом в соответствии с законом США о суверенном иммунитете иностранных государств. Республика продолжит добиваться признания мошеннических действий Стати на территории США", - резюмировали в ведомстве.





Напомним, бизнесмены Стати инициировали судебные разбирательства против Казахстана в 2010 году.





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