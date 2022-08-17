В Миноборны рассмотрели обновленный проект межведомственной программы "Береги жизнь"

НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В оборонном ведомстве под руководством заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова прошло межведомственное совещание с участием представителей службы государственной охраны, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии и МЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках реализации поручения президента страны по сохранению жизни и здоровья военнослужащих министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков в июне текущего года инициировал разработку программы "Береги жизнь", сообщает пресс-служба МО РК.
На прошедшем в оборонном ведомстве совещании генерал-лейтенант Султан Камалетдинов обратил внимание на необходимость выработки единых практических подходов при принятии межведомственного документа.
Главная цель программы - сохранение жизни и здоровья личного состава. Она предусматривает целый комплекс мер, направленных на минимизацию травматизма и гибели в армейской среде", - подчеркнул заместитель министра.
Вниманию участников встречи был предложен обновленный проект программы, дополненный предложениями, поступившими из войск. В его обсуждении приняли участие представители силовых структур.
В рабочую группу по подготовке программы "Береги жизнь" входят депутаты, представители центральных государственных органов, силовых структур и общественности. После внесения предложений, поддержанных разработчиками и участниками совещания, будет принята окончательная редакция программы.
Документ будет утвержден совместным приказом ведомств. Его реализация будет способствовать формированию здоровой морально-психологической атмосферы в воинских коллективах, повышению доверия общества к армии.