В Минобороны обсудили основные направления сотрудничества с ОДКБ

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МО РК, в ходе встречи были обсуждены вопросы выполнения приоритетных направлений, предложенных Таджикистаном на период председательства в ОДКБ, а также план мероприятий по реализации решений сессии Совета коллективной безопасности.

Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев и Станислав Зась обсудили повестку учений Организации Договора о коллективной безопасности на 2021-2022 годы. В 2021 году основные учения запланированы на территории Таджикистана. Отмечено, что в 2022 году учения "Взаимодействие", "Поиск", "Эшелон" будут проводиться Казахстане.

Министр обороны Казахстана выразил мнение по поводу совершенствования состава коллективных сил оперативного реагирования. Он подчеркнул, что государствам-участникам ОДКБ следует продолжить работу по формированию КСОР как самодостаточной группировки, включая ее всестороннее обеспечение.

Примечательно, что 2022 год будет юбилейным для Вооруженных сил Казахстана, которые отметят 30-летний юбилей, и для ОДКБ. 15 мая - 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности, и 7 октября - 20-летие организации.

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