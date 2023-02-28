В Минобороны опровергли информацию об отправке бронетехники на Украину

Такие данные были получены по результатам космомониторинга по состоянию на 1 января 2023 года

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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По информации Минсельхоза, в Казахстане выявили еще 21 млн неиспользуемых и нерационально используемых земель.





По информации АО "Қазақстан Ғарыш Сапары", данными космомониторинга по состоянию на 1 января 2023 года выявлено 12,9 млн га неиспользуемых и 8,1 млн га нерационально используемых сельхозземель", - сообщил вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов в ходе брифинга в Астане.





Напомним , из 17 областей республики дефицит пастбищ для выпаса скота личных подсобных хозяйств испытывают 15 областей, особенно Туркестанская, Кызылординская, Алматинская и Атырауская.





В связи с чем за 2022 год государству возвращено 5,2 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель, после принятия соответствующих мер землепользователи приступили к освоению своих сельхозземель на площади 1,85 млн га.





В настоящее время министерство приступило к исполнению поручения главы государства по принятию мер в отношении дополнительных 5 млн га неиспользуемых земель до конца 2023 года.



