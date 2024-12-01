В Минобороны предупредили казахстанцев о возможных ограничениях на дорогах из-за передвижения военной техники

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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на выездном заседании общественной палаты при мажилисе парламента Республики Казахстан вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал об основных направлениях нового Налогового кодекса, - В Алматы на выездном заседании общественной палаты при мажилисе парламента Республики Казахстан вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал об основных направлениях нового Налогового кодекса, сообщили в пресс-службе ведомства.





Предлагается введение дифференцированной ставки корпоративного подоходного налога. При этом базовая ставка в 20% сохраняется, для банковского сектора и игорного бизнеса предлагается установить ставку на уровне 25%, для обрабатывающей промышленности, финансового лизинга и социальной сферы понижение ставки до 10%, а также сохранение ставки на уровне 3% для сельхозтоваропроизводителей", - проинформировали в министерстве.





Отмечается, что для стимулирования инвестиций предусматриваются налоговые льготы в виде единовременного 100-процентного вычета затрат на приобретение/строительство зданий, сооружений, машин, оборудования, программного обеспечения без привязки к его функциональному назначению. Также планируется освобождение от индивидуального подоходного налога пенсионных выплат граждан из ЕНПФ.





Вместе с тем предлагаются повышенные ставки налога на дорогостоящее имущество, дополнительное обложение акцизом дорогостоящих легковых авто, алкогольной и табачной продукции, а также морских судов и летательных аппаратов.





Для всех физлиц предлагается снизить ставки транспортного налога: если машина сроком службы более 10 лет, то снижение ставки на 30%, если машина сроком службы более 20 лет - на 50%", - заявил вице-министр.





Документом предполагается дополнительно ввести земельный налог по неэффективно используемым землям в 40-кратном размере от базовой ставки. Проект нового Налогового кодекса в настоящее время рассматривается на рабочих группах мажилиса.



