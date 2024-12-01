30.11.2024, 15:19 84541
В Минобороны предупредили казахстанцев о возможных ограничениях на дорогах из-за передвижения военной техники
Фото: Кадр из видео
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С началом нового периода боевой учебы все органы военного управления, воинские части и учреждения Вооруженных сил будут приведены в высшую степень боевой готовности, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Казахстан.
В первых числах декабря армейские подразделения будут подняты по тревоге для совершения марша на полигоны и в учебные центры. Планируется переброска личного состава и передвижение колонн военной техники к местам проведения комплексных тактико-строевых занятий и тренировок. В целях безопасности доводим, что на отдельных участках дорог в регионах не исключается временное ограничение дорожного движения", - проинформировали в Минобороны.
Также граждан и представителей СМИ попросили не распространять ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации.
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30.11.2024, 14:21 83816
Проект нового Налогового кодекса: что изменится
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на выездном заседании общественной палаты при мажилисе парламента Республики Казахстан вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал об основных направлениях нового Налогового кодекса, сообщили в пресс-службе ведомства.
Предлагается введение дифференцированной ставки корпоративного подоходного налога. При этом базовая ставка в 20% сохраняется, для банковского сектора и игорного бизнеса предлагается установить ставку на уровне 25%, для обрабатывающей промышленности, финансового лизинга и социальной сферы понижение ставки до 10%, а также сохранение ставки на уровне 3% для сельхозтоваропроизводителей", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что для стимулирования инвестиций предусматриваются налоговые льготы в виде единовременного 100-процентного вычета затрат на приобретение/строительство зданий, сооружений, машин, оборудования, программного обеспечения без привязки к его функциональному назначению. Также планируется освобождение от индивидуального подоходного налога пенсионных выплат граждан из ЕНПФ.
Вместе с тем предлагаются повышенные ставки налога на дорогостоящее имущество, дополнительное обложение акцизом дорогостоящих легковых авто, алкогольной и табачной продукции, а также морских судов и летательных аппаратов.
Для всех физлиц предлагается снизить ставки транспортного налога: если машина сроком службы более 10 лет, то снижение ставки на 30%, если машина сроком службы более 20 лет - на 50%", - заявил вице-министр.
Документом предполагается дополнительно ввести земельный налог по неэффективно используемым землям в 40-кратном размере от базовой ставки. Проект нового Налогового кодекса в настоящее время рассматривается на рабочих группах мажилиса.
Ранее глава Нацбанка заявил о рисках для прогноза инфляции. По его словам, крайне важно использовать новый Налоговый кодекс как инструмент для принятия системных мер по повышению ненефтяных доходов республиканского бюджета и балансировки бюджета государства.
29.11.2024, 19:38 118616
Президент назначил командующего войсками регионального командования "Астана"
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Махсут Гусейнов назначен командующим войсками регионального командования "Астана", сообщает пресс-служба Акорды.
Ранее Мереке Кучекбаев был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан.
Также Ержан Ибраев назначен командующим войсками регионального командования "Юг".
29.11.2024, 19:07 119336
Программа Damu Bala в Кызылординской области: в бюджет возвращены более 3 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области проводится контроль фактического участия детей в творческих кружках и спортивных секциях по программе Damu Bala, средства тех, кто получил необоснованную помощь, возвращаются государству, сообщает издание "Кызылординские вести".
В соответствии с поручением главы региона в августе были созданы исследовательские группы при управлении культуры и спорта, рабочая группа проводит контроль всех профинансированных кружков и секций. За два месяца проверили 136 поставщиков, получающих заказы по направлению культуры. В работе 47 предпринимателей выявлено невыполнение условий договоров. В связи с неэффективным расходованием выделенных от государства средств, договор с предпринимателями расторгнут в одностороннем порядке", - сказала руководитель областного управления культуры, архивов и документации Мира Казбекова.
В свою очередь и. о. руководителя областного управления физической культуры, спорта и туризма Жулдызхан Еркосаев отметил, что при проверке спортивных кружков установлено, что внутри некоторых объектов не оборудованы душевые, гардеробные и отсутствует теплая вода.
Договор расторгнут с 42 поставщиками, а 25 предпринимателей подали заявления на прекращение деятельности. Сегодня продолжают работать 111 поставщиков. Принимаются соответствующие меры по различным жалобам, поступающим от родителей", - сообщил Жулдызхан Еркосаев.
Также было отмечено, что имеются факты незаконной регистрации детей из других районов, в некоторых объектах не установлены камеры видеонаблюдения, не соблюдены требования пожарной безопасности.
В результате проверок по творческим кружкам в бюджет возвращены 600 млн тенге, а по спортивным секциям - 2 млрд 603 млн тенге. На сегодня по направлению культуры охвачено 18474 детей, по спорту - 12278 детей.
Напомним, Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры по фактам хищения в рамках программы "АртСпорт". По версии следствия, подозреваемый в 2021-2022 годы похитил в общей сумме 57 млн тенге бюджетных средств.
Алматинцы массово жалуются в Министерство культуры и информации на незаконные действия властей Алматы, которые обязали поставщиков услуг по программе Damu Bala установить в помещениях Face ID контроль.
29.11.2024, 17:56 120846
Когда в Казахстане введут в эксплуатацию новую систему прогноза и моделирования паводков
Фото: МЧС РК
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Когда в Казахстане введут в эксплуатацию новую систему прогноза и моделирования паводков Tasqyn, которая позволит в автоматизированном режиме определять объем весеннего половодья и моделировать зоны затопления, рассказали в пресс-службе премьер-министра страны.
После усовершенствования система будет введена в промышленную эксплуатацию до конца этого года с обучением заинтересованных государственных органов", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что уже оцифрованы 86 водохранилищ, регулируемых РГП "Казводхоз". Кроме того, разработан цифровой гидрограф стока 75 рек, отображающий фактические и прогнозные данные по расходам и уровням воды в реках по данным РГП "Казгидромет" и глобальной системы предупреждения наводнений GloFAS.
Нам также важно формировать свою собственную базу и опираться на наши исторические данные для улучшения точности моделирования паводков", - отметил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
Напомним, в текущем году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Впервые в Казахстане было эвакуировано свыше 120 тысяч людей из более 60 населенных пунктов. Тысячи людей потеряли свое имущество, бизнес, остались без источника дохода. Был нанесен ущерб аграрному сектору.
Как сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, всего в результате паводков пострадали 224 населенных пункта, 17 603 жилых дома.
29.11.2024, 16:36 125396
Токаев поручил проработать инициативы Казахстана в области экологии
3 декабря под председательством РК пройдет One Water Summit в Эр-Рияде
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана принял советника - специального представителя президента по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову, сообщает Акорда.
Президент был проинформирован об основных итогах 29-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Баку.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о подготовке к международному мероприятию One Water Summit, который состоится 3 декабря в Эр-Рияде. Саммит пройдет под председательством Казахстана и Франции при поддержке Всемирного банка и Саудовской Аравии.
Президент поручил качественно проработать инициативы Казахстана в области экологии, сохранения водных ресурсов и биоразнообразия.
29.11.2024, 09:23 142961
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Албании
Фото: Акорда
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Албании, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства поздравил Байрама Бегая и его соотечественников с Днем независимости.
В своей телеграмме президент пожелал дальнейшего укрепления авторитета Албании на мировой арене и процветания ее народу. Он отметил, что Астану и Тирану связывают содержательный политический диалог и традиционные узы дружбы. Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранные связи двух стран будут и впредь поступательно развиваться.
28.11.2024, 12:49 183316
Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи обратился к должникам
Появилась ложная информация о том, что граждане, находящиеся в едином реестре должников (ЕРД), могут вернуть деньги, переведенные в букмекерские конторы
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи дал разъяснение для граждан, включенных в единый реестр должников, по поводу перевода денег в букмекерские конторы.
В распространенном 15 ноября 2024 года пресс-релизе Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта содержались разъяснения, которые отдельные СМИ и пользователи социальных сетей неверно интерпретировали. В результате появилась ложная информация о том, что граждане, находящиеся в едином реестре должников (ЕРД), могут вернуть деньги, переведенные в букмекерские конторы", - говорится в сообщении комитета.
В комитете официально опровергли эту информацию и разъяснили, что по новому закону "Об игорном бизнесе" гражданам, включенным в ЕРД, полностью запрещено участвовать в азартных играх и заключении пари.
Если будет выявлено незаконное участие в азартных играх или ставках, организаторы игорного бизнеса привлекаются к административной ответственности. Однако эти административные меры не предусматривают принудительного возврата переведенных денежных средств", - подчеркнули в ведомстве.
Комитет призвал граждан, находящихся в ЕРД, воздерживаться от участия в азартных играх и заключении пари, а также напомнил о необходимости защищать себя от подобных действий.
В ведомстве также пояснили, что комитет не занимается возвратом денежных средств, переведенных на счета букмекерских контор, и не уполномочен предоставлять подобные услуги.
В случае возникновения споров, связанных с возвратом средств, гражданам рекомендуется:
- обратиться к субъектам досудебного урегулирования споров;
- подать иск в суд в соответствии со статьей 9 Гражданского кодекса.
Также казахстанцам посоветовали регистрироваться исключительно на официальных сайтах лицензированных букмекерских контор. Их список доступен по ссылке.
Напомним, Казахстан накрыла волна игромании. Услуги казино, букмекеров и прочих "дилеров азарта" уже заметно превышают услуги в области спорта, культуры или искусства.
9 сентября в Казахстане начал действовать закон об ограничении азартных игр. Он содержит ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости казахстанцев.
Казахстанские сайты будут мониторить на предмет иностранных букмекерских контор и тотализаторов.
Свыше 170 тысяч казахстанцев запретили себе играть в азартные игры.
28.11.2024, 11:47 163316
Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение в сфере телекоммуникаций
Республика Казахстан будет использовать коды +7 0, +7 6, +7 7
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Достигнутое соглашение закрепляет распределение диапазонов:
Республика Казахстан будет использовать коды +7 0, +7 6, +7 7.
Российская Федерация закрепила за собой коды +7 2, +7 3, +7 4, +7 5, +7 9.
Этот процесс стал результатом конструктивного диалога, основанного на принципах добрососедства и взаимного уважения. Казахстан и Россия продолжат тесное сотрудничество для обеспечения прозрачного и эффективного использования выделенных ресурсов в интересах граждан обеих стран", - сообщили в министерстве.
Как напомнили в ведомстве, в целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997.
В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта.
В связи с этим для удобства граждан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международный код +7.
Ранее сообщалось, какие документы подписали Казахстан и Россия в рамках визита президента РФ в РК.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?