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В Минобороны рассказали о казахстанских миротворцах, находящихся в составе миссии "Временные силы ООН в Ливане"

02.09.2019, 10:28 10126
Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны РК рассказали о военнослужащих второй сводной миротворческой роты Вооруженных сил Казахстана, находящихся в составе миссии Временные силы ООН в Ливане, передает Kazakhstan Today.
 
"1 сентября текущего года армия Израиля нанесла авиационные и артиллерийские удары по окрестностям поселения Мару Ар-Рас, Айтарун, Ярун (Ливан) в ответ на обстрел с территории Ливана. Подразделения ООН находились в полной боевой готовности для выполнения задач в соответствии с обязательствами. На данный момент уровень опасности снят. Пострадавших со стороны военнослужащих Вооруженных сил РК нет. Обстановка характеризуется как спокойная. Патрулирование проводится на бронированных машинах", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Казахстан.
 
Напомним, в составе миссии "Временные силы ООН в Ливане" находится военнослужащие второй сводной миротворческой роты Вооруженных сил Казахстана.
 

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