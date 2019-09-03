В Минобороны рассказали о казахстанских миротворцах, находящихся в составе миссии "Временные силы ООН в Ливане"

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны РК рассказали о военнослужащих второй сводной миротворческой роты Вооруженных сил Казахстана, находящихся в составе миссии Временные силы ООН в Ливане, передает Kazakhstan Today.

"1 сентября текущего года армия Израиля нанесла авиационные и артиллерийские удары по окрестностям поселения Мару Ар-Рас, Айтарун, Ярун (Ливан) в ответ на обстрел с территории Ливана. Подразделения ООН находились в полной боевой готовности для выполнения задач в соответствии с обязательствами. На данный момент уровень опасности снят. Пострадавших со стороны военнослужащих Вооруженных сил РК нет. Обстановка характеризуется как спокойная. Патрулирование проводится на бронированных машинах", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Казахстан.

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