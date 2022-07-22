В Минобороны РК уточнили информацию о закупе бронированных колесных машин

Фото: inbusiness.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - 20 июля в ряде электронных СМИ появились публикации с броскими заголовками: "168 бронемашин "Арлан" более чем за Т82 млрд закупят для казахстанской армии", "Бронированную технику на 82 млрд тенге поставят в Казахстан в 2023 году", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министерство обороны заявляет о грубом искажении фактических данных. В публикациях приводится ответ министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова на депутатский запрос. В нем речь идет о приобретении бронированных колесных машин "Арлан" 4х4 у ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" в период с 2016 по 2023 год. И сумма в размере Т82 млрд отражает объем закупа за эти восемь лет", - сообщили в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что вопреки официальным данным на главных страницах сайтов стала тиражироваться информация с употреблением глаголов в будущем времени: "закупят", "поставят" и с указанием неверной в этом контексте суммы. В ущерб журналистским принципам достоверности, объективности и беспристрастности фейк получил широкое распространение.
В СМИ тема закупа вооружения и военной техники для нужд обороны возникает на протяжении нескольких лет. В эфире, печатных СМИ и социальных сетях звучат обвинения в адрес Министерства обороны по поводу необоснованного предпочтения отечественному ОПК вооружения и военной техники зарубежных производителей", - добавили в пресс-службе МО РК.
В министерстве подчеркнули, что провокационные вбросы, создающие негативный фон вокруг Минобороны, продиктованы исключительно коммерческими интересами предприятий оборонно-промышленного комплекса. В них в основном фигурирует производитель бронированных колесных машин ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг".
Бронированные колесные машины "Арлан" в квалификации Stаnag не уступают по степени защиты зарубежным аналогам, имеют хорошие скоростные и эргономические показатели. Они применимы преимущественно в городских условиях и в районах с твердым дорожным покрытием. Их жизненный цикл требует регулярного сопровождения заводом-изготовителем. По нашим сведениям, БКМ "Арлан" не получила распространения на внешнем рынке", - сообщили в оборонном ведомстве.
По информации МО РК, в ходе ее эксплуатации проявились и другие недостатки: неустойчивость, повышенный расход топлива, несовершенная конструкция системы охлаждения, слабые маскировочные свойства, проблемы с рулевой тягой, которые выявились при преодолении траншей, оврагов и водных препятствий. Войсковые испытания другого образца военной продукции ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" - БКМ 8х8 "Барыс" также показали ряд конструктивных недостатков по ходовой части, боевому модулю и в программном обеспечении. После замечаний экспертов Минобороны производитель должен был их устранить.
Приобретение вооружения и военной техники для нужд обороны - один из государственных приоритетов. Поэтому вопрос оснащенности Вооруженных сил рассматривается, во-первых, коллегиально, во-вторых, исходя из нужд ведомства. Исполнителя определяет уполномоченный орган - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. С учетом геополитической обстановки в мире и регионе Министерство обороны развивает сотрудничество с более чем сорока странами. Список наших партнеров постоянно расширяется", - сообщили в Минобороны.
Оборонное ведомство на постоянной основе проводит сравнительный анализ технических характеристик и огневых возможностей вооружения и военной техники. Опираясь на эти данные, специалисты формируют заявки на приобретение приемлемых для наших условий образцов ВВТ, необходимых для обеспечения обороноспособности государства.