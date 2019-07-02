Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - В Минобороны сменился начальник департамента информации и коммуникаций, передает Kazakhstan Today.

Назначил начальником департамента информации и коммуникаций Данияра Альжанова. Поставил перед ним ряд задач по совершенствованию информационной работы и выстраиванию эффективных механизмов взаимодействия со СМИ", - написал глава Министерства обороны Нурлан Ермекбаев в Twitter .

Он также сообщил, что капитан 1-ранга Бурамбаев освобожден от ранее занимаемой должности в связи с назначением на другую должность.

Поблагодарил Бурамбаева С.Ж. за внесенный вклад в информационно-разъяснительную работу Вооруженных сил, налаживание контактов с журналистами и молодежью", - отметил глава оборонного ведомства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства