06.03.2024, 19:27 19306
В Минтруда назвали фейком информацию о введении единого пособия на детей
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прокомментировали распространяемую в мессенджерах и социальных сетях информацию о введи единого пособия на детей.
В мессенджерах и социальных сетях в виде голосовых сообщений и видеороликов распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН с июля 2024 года единого пособия для семей, имеющих детей, в размере 70 тыс. тенге на каждого ребенка. Данная информация является фейком", - сообщили в МТСЗН.
Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.
Напомним, в январе в Минтруда назвали фейком информацию о выплатах пенсионерам в размере 50 тысяч тенге.
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06.03.2024, 19:48 18286
Минтранспорта планирует очистить от спекулянтов рынок международных грузовых автоперевозок
Проект новой системы предусматривает выдачу бланков по факту перевозки грузов
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета автотранспорта и транспортного контроля МТ РК Алтай Али во время брифинга в СЦК представил проект правил, предусматривающих новый механизм распределения ИБР для осуществления международных грузоперевозок, сообщает пресс-служба Минтранспорта.
Действующая система распределения, разработанная в 2012 году, предусматривала закрепление на год половины дефицитных ИБР за отдельными перевозчиками. Бланки в нужном количестве выдавались компаниям с учетом их истории работы. Тем самым создавались условия по ограничению конкуренции. При этом перевозчикам выдаются пустые ИБР сроком на 100 дней. Такой подход создает предпосылки для реализации бланков на теневом рынке по спекулятивной цене.
Разработанный министерством проект новой системы предусматривает выдачу бланков по факту перевозки грузов, без каких-либо ограничений.
С апреля 2023 года подобный механизм в пилотном режиме был введен на границе Китая. В результате на 100% исключена спекуляция, введен упрощенный доступ к получению бланков, который позволил более чем в 2 раза увеличить перевозки с КНР. Масштабирование этого опыта позволит обеспечить прозрачное и справедливое распределение документов среди перевозчиков, которые имеют реальную потребность в перевозках, исключая условия для передачи ИБР третьим лицам", - сообщил председатель комитета.
Он добавил, что новый механизм позволит при завершении бланков проводить с контрагентами дополнительный обмен ИБР с учетом потребности казахстанских перевозчиков.
06.03.2024, 15:04 32226
Больше всего коррупционеров в МВД - Антикор
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ведомства с самыми коррумпированными сотрудниками назвал на брифинге представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.
По его словам, наибольшее количество фактов коррупции выявили в МВД.
Среди министерств набольшее число лиц было изобличено за коррупцию: в МВД - 193 человека, МЧС - 31 человек, Минфин - 25, Минобороны - 17", - цитирует Тлеукенова Sputnik.
В прошлом году Антикор направил 677 представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения, и других нарушений закона в госорганы и организации. Большинство из них направили в акиматы различных уровней - 384, органы внутренних дел - 366, учреждения при министерствах финансов - 53, обороны - 16.
К ответственности привлекли 814 лиц, из них к дисциплинарной - 812. За отсутствие контроля и допущение нарушений законности подчиненными наказаны 459 руководителей различного звена", - цитирует Тлеукенова Informburo.
Сегодня на брифинге Тлеукенов также рассказал, за что задержан экс-вице-министр культуры и спорта, а также о хищении более 250 млн тенге в СКО. Средства, выделенные на ремонт ливневых сетей, похитил депутат, по совместительству являвшийся руководителем ГКП на ПХВ "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения" акимата Петропавловска.
06.03.2024, 13:08 38501
Глава МВД доложил президенту о сокращении преступности с начала года
Существенно сократилось количество краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, на улицах, несовершеннолетними и ранее судимыми
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о деятельности министерства по укоренению в стране принципа "Закон и порядок" и обеспечению "нулевой терпимости" к любым правонарушениям.
Ержан Саденов доложил, что в соответствии с поручениями главы государства, данными на расширенном заседании коллегии МВД, основной акцент в работе сделан на профилактику и повышение правовой грамотности граждан. Это позволило снизить уровень преступности с начала года. Существенно сократилось количество краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, на улицах, несовершеннолетними и ранее судимыми.
Токаев также был проинформирован о принимаемых мерах по разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений, создании специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.
Президент был ознакомлен с результатами работы по противодействию организованной преступности, наркопреступности, экстремизму. Министр сообщил о создании самостоятельной службы по борьбе с киберпреступностью.
Ержан Саденов также отчитался о подготовке к внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.
Напомним, 1 марта Токаев подписал указ о внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел, которая пройдет с 1 апреля до 31 декабря текущего года.
05.03.2024, 19:51 77746
В Казахстане осенью ожидается дефицит электроэнергии
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов на заседании коллегии Министерства энергетики РК заявил, что с октября 2024 года по март 2025 года в стране прогнозируется дефицит электроэнергии.
Прогнозные балансы на предстоящий осенне-зимний период показывают дефициты как по электрической энергии, так и по мощности в течение всего ОЗП с октября 2024 года по март 2025 года", - сказал председатель правления АО "KEGOC".
При прогнозируемой максимальной электрической нагрузке в 17,4 ГВт и генерации станций 16,4 ГВт дефицит составит порядка 1,025 ГВт. Его планируется покрыть за счет импорта из России либо ограничением потребителей Казахстана.
Он добавил, что прогнозный баланс электрической мощности на 2024-2030 годы складывается со значительным дефицитом электрической мощности до 6,2 ГВт к 2030 году.
Для покрытия прогнозного дефицита с Министерством энергетики утверждена перспективная схема размещения электрических мощностей и план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года", - сказал глава Наби Айтжанов.
Ране министр энергетики Алмасадам Саткалиев уже говорил о том, что в Казахстане дефицит электрических мощностей превышает 6 ГВт. Учитывая необходимость сохранения энергетической безопасности, а также ежегодный рост потребления электрической энергии, требуется ввод новых энергомощностей и осуществление модернизации существующих электрических станций.
Напомним, 7 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил о необходимости ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. Глава государства напомнил, что обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов является одной из базовых функций правительства и акиматов.
05.03.2024, 18:52 81036
В Казахстане весной вырастут цены на газ
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на брифинге заявил, что в 2024 году цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане вырастут на 5-8 тенге.
По словам главы Минэнерго, речь идет о планомерной работе.
Мы ежегодно планируем увеличение цен на сжиженный нефтяной газ. В этом году мы планируем повышение на порядка 5-8 тенге в зависимости от регионов", - сказал министр.
Увеличение цен планируется весной 2024 года.
Ранее Алмасадам Саткалиев заявил, что из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию.
Страны ЕАЭС планируют 4 марта на заседании консультативного комитета по нефти и газу обсудить перенос срока введения общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.
05.03.2024, 18:27 83646
В МНЭ обещают пересмотреть обоснованность роста тарифов за комуслуги
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров на брифинге в правительства рассказал о перспективах роста тарифов на комуслуги.
С начала 2024 года в Казахстане повысили тарифы на коммунальные услуги на 30%. Решение было аргументировано необходимостью инвестиций в коммунальные сети и теплоснабжающие организации.
Эти расчеты все подробно у нас даются. Комитет по регулированию естественных монополий за всем этим смотрит. Но мы хотим для себя еще раз посмотреть и спрогнозировать, насколько эти инвестиции необходимы. В будущем будем корректировать планы по инвестициям", - сказал Байбазаров.
Он также рассказал о планах внедрить независимый аудит и проверить, насколько эти инвестиции действительно нужны для обновления.
Мы хотим такую тарифную систему сделать, чтобы тарифы не поднимались так резко, как это сейчас происходит. Чтобы это было плавно и обоснованно", - ответил министр.
Напомним, Казахстан оказался в лидерах по росту цен на комуслуги среди стран ЕАЭС. Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование в стране подорожали на 4%. Цены на услуги водоснабжения, канализации, сбор и распределение отходов выросли на 1,6%.
05.03.2024, 17:07 87371
Правила защиты персональных данных изменились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правила по защите персональных данных изменились Казахстане. Соответствующие изменения подписал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
По новым правилам с 1 июля 2024 года необходимо уведомить уполномоченный орган в течение одного рабочего дня c момента обнаружения нарушения безопасности персональных данных с указанием контактных данных лица, ответственного за организацию обработки персональных данных (при наличии).
Для обеспечения защиты персональных данных необходимо:
- выделение бизнес-процессов, содержащих персональные данные;
- разделение персональных данных на общедоступные и ограниченного доступа;
- определение перечня лиц, осуществляющих сбор и обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ;
- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в случае, если собственник и (или) оператор являются юридическими лицами;
- установление порядка доступа к персональным данным;
- утверждение документов, определяющих политику оператора в отношении сбора, обработки и защиты персональных данных.
В документе также говорится, что лица, ответственные за персональные данные, обязаны предоставлять необходимую информацию по запросу уполномоченного органа о способах и процедурах защиты конфиденциальных данных.
Также при сборе и обработке персональных данных в объектах информатизации дополнительно необходимо обеспечение сохранности носителей персональных данных", - говорится в документе.
Приказ вводится в действие с 15 марта 2024 года.
Ранее казахстанских сотовых операторов обвинили в крупнейшей утечке персональных данных казахстанцев. Злоумышленники получили неправомерный доступ к базам данных еще в 2021 году. Причиной проникновения явилось грубое нарушение мер по обеспечению информационной безопасности со стороны операторов связи.
05.03.2024, 16:37 76406
Более 20 контрактов на недропользование расторгнуто в прошлом году в Казахстане
Причина - нарушение обязательств недропользователями
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики в 2023 году расторгло 22 контракта с недропользователями из-за нарушения ими своих обязательств, сообщил на заседании правительства глава ведомства Алмасадам Саткалиев.
В процессе взыскания находятся еще 26 контрактов.
В адрес недропользователей было выставлено 158 уведомлений на сумму 12 млрд тенге, из которых погашено около 4,4 млрд тенге", - сообщил Саткалиев.
Также, по словам министра, в 2023 году:
- заключены 5 улучшенных модельных контрактов ("Каламкас/Хазар", "Каратон подсолевой", "Восточный Урихтау", "Созак ойл энд Гэс", "Кристалл Менеджмент") на сумму инвестиций порядка $9 млрд;
- переведены с этапа разведки на добычу 30 месторождений с объемом извлекаемых запасов по нефти - 115,6 млн тонн, по газу - 25 млрд м3. В течение 3 лет данные месторождения вступят в промышленную разработку;
- начата добыча газа на 3 месторождениях (Рожковское, Южный Аксай, Анабай) с объемом извлекаемых запасов газа более 31 млрд кубометров;
- реализовано 25 участков недр с подписным бонусом на сумму 6,5 млрд тенге и минимальными инвестициями в геологоразведку 22,5 млрд тенге;
- приняты изменения в кодекс "О недрах и недропользовании" и т.д.
Ранее сообщалось, что в пожаре на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области виноват недропользователь, проводивший работу с грубыми нарушениями.
Горение на скважине продолжалось в течение полугода. Эксперты назвали аварию экоцидом.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?