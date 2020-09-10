В Минтруда назвали фейком информацию об изменении пенсионного возраста

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - В Минтруда и соцзащиты населения назвали фейком информацию об изменении пенсионного возраста, распространяемая в мессенджерах и соцсетях, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с действующим законодательством, пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент - в 59,5 лет", - напомнили в пресс-службе ведомства.

Также граждане РК при достаточности пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде могут воспользоваться правом на пенсионный аннуитет (выход на пенсию до наступления пенсионного возраста). Пенсионный аннуитет установлен для мужчин в возрасте 55 лет, для женщин - 51,5 года. Граждане, работающие на вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 50 лет.

Вместе с тем законом "О пенсионном обеспечении Республики Казахстан" предусмотрено повышение пенсионного возраста женщин с 2018 по 2027 годы, то есть в течение 10 лет, по 6 месяцев ежегодно.

Повышение пенсионного возраста не коснулось женщин, в настоящее время имеющих право на льготы по раннему выходу на пенсию: родивших (усыновивших, удочеривших) 5 и более детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста - в 53 года; проживавших в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска Семипалатинского испытательного ядерного полигона в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет - в 45 лет.

Сохранена для женщин и льгота по зачету в трудовой стаж для назначения пенсии времени ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет, в пределах 12 лет в общей сложности.

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