27.11.2023, 20:13 51986
В Минтруда назвали фейком рассылку о назначении соцпомощи по программе "Жастар"
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В мессенджерах и соцсетях распространяется информация о выделении средств для назначения социальной помощи по программе "Жастар". В Министерстве труда и социальной защиты населения заявили, что она не соответствует действительности.
Для перечисления денег неизвестные предлагают позвонить по телефонному номеру или перейти по ссылке.
Сообщаем, что по линии деятельности МТСЗН не существует ни данной программы, ни такого вида социальной помощи. Соответственно, указанный в сообщении номер или ссылка могут являться способом получения личных данных пользователя для злоумышленников. Ни в коем случае не рекомендуем переходить по ссылке либо звонить по указанному номеру во избежание взаимодействия с мошенниками", - сообщили в Минтруда.
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28.11.2023, 14:21 12311
В Казахстане изменят правила выдачи ИИН иностранцам
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Получить индивидуальный идентификационный номер иностранцы теперь смогут только при личном визите в центр обслуживания населения, передает корреспондент агентства.
Министерство внутренних дел Казахстана разработало поправки в правила оказания государственной услуги по формированию и корректировке ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан, внесены поправки.
Иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН лично обращается к услугодателю через государственную корпорацию по месту пребывания путем подачи заявления по форме", - сказано в документе.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что в Казахстане введут ограничения по банковским картам иностранцев. Получить банковскую карту в Казахстане нерезидент сможет только при наличии РВП или разрешения на постоянное проживание.
28.11.2023, 12:34 16016
Сообщать о случаях насилия над детьми призвали в прокуратуре
Фото: Depositphotos
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Конаев. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области реализуется проект "Счастливое и безопасное детство", сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В каждом районе и городе Конаеве созданы мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, опеки и попечительства, соцзащиты, здравоохранения, психологов, неправительственных организаций и других заинтересованных органов.
Данный проект направлен на защиту прав детей, его основной целью является выявление, находящихся под угрозой или подвергающихся насилию детей", - говорится в сообщении.
Мобильные группы за истекший месяц посетили свыше 400 семей, в том числе лиц, состоящих на учете в органах полиции и пробации, неблагополучные, неполные и малоимущие семьи, а также семьи, где дети проживают с отчимами.
К примеру, в Илийском районе обнаружен 6 летний Ч.М., который из-за голода находился в истощенном состоянии, не разговаривал, не мог ходить. Ребенок экстренно госпитализирован в районную больницу с диагнозом "двухсторонняя пневмония", где ему оказана медицинская помощь", - рассказали в прокуратуре.
Родителей ребенка оштрафовали по статье 127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего), в суд подан иск об ограничении родительских прав.
Еще одну семью с тремя истощенными детьми обнаружили в Райымбекском районе.
Им оказана медицинская помощь, приобретена зимняя одежда, после выписки двое детей будут ходить в детский сад, старший ребенок размещен в школу-интернат", - добавили в прокуратуре.
В Балхашском районе в трех семьях установлены дети, которых били отчимы. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по статье 73-2 КоАП (Побои).
По результатам совместных рейдов к административной ответственности привлечен 51 родитель, из них:
- 38 лиц по статье 127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего);
- 7 лиц по статье 440 КоАП (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения);
- 3 лица по статье 73-2 КоАП (Побои);
- 2 лица по статье 442 КоАП (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей);
- 1 лицо по статье 73-1 КоАП (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).
У недобросовестных родителей отобрано 15 детей, в суд подано 7 исков об ограничении родительских прав. Оказана материальная помощь 86 семьям в виде продовольственной корзины, угля и теплой одежды детям. Проведено медицинское обследование 901 ребенка, госпитализировано 16 детей. Поставлено в очередь на жилье 152 детей, 2 семьям оказана помощь в получении жилья", - рассказали в ведомстве.
В прокуратуре напомнили, что во всех школах размещены QR-код прокуратуры Алматинской области. Ежемесячно от граждан поступают около 10 сообщений о различных правонарушениях: буллинге, вымогательстве, поборах и др.
Сигналы незамедлительно проверяются прокурорами, в случае подтверждения принимаются меры прокурорского надзора", - подчеркнули в ведомстве.
Там призвали неравнодушных жителей области участвовать в проекте.
О фактах совершения правонарушений в отношении детей можно сообщать на мобильный номер +7-777-012-35-91 или в Instagram almaty_obl_prok.
Анонимность гарантируется.
В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми.
В Шымкенте психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка.
В сентябре пьяный житель СКО угрожал выбросить из окна свою новорожденную дочь. В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка. В Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты Павлодарской области. По словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани".
Напомним, в Казахстане разрабатывают поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие, в том числе в отношении детей.
28.11.2023, 09:55 21931
В Казахстане до конца 2025 года планируется завершить реконструкцию 3,6 тысячи километров дорог Дополнено
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по дальнейшему развитию автодорожной отрасли рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Разветвленная сеть автодорог крайне важна для развития внутренней и внешней торговли. Казахстан должен стать полноценным транспортно-логистическим хабом. Такую задачу перед нами ставит глава государства. Для этого необходимо активизировать реализацию проектов в сфере строительства автомобильных дорог, придорожной инфраструктуры и сервиса. До конца 2025 года планируется завершить реконструкцию 3,6 тысячи км дорог. Все вопросы финансирования решены", - сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Затем будет начата реализация новых проектов протяженностью 4,7 тысячи км. Тем самым до 2030 года будут модернизированы все международные автомобильные коридоры.
Прьемьер поручил обеспечить качество дорожного строительства и принимать своевременные меры на поступающие обращения граждан по качеству дорог. Только за текущий год поступило в госорганы свыше 19 тысяч официальных обращений и жалоб на автомобильные дороги.
Министерству транспорта совместно с акиматами надо обеспечить своевременную реализацию всех запланированных автодорожных проектов. Министерству транспорта и компании "КазАвтоЖол" необходимо принять меры по созданию инфраструктуры хранения битума. Также совместно с акиматами и Национальным центром качества дорожных проектов обеспечить контроль за соблюдением технологии хранения и использования битума. Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством экологии и акиматами проработать вопросы упрощения порядка выдачи земельных участков под строительство и расширение объектов придорожного сервиса. Акиматам обеспечить своевременное заключение договоров с Национальным центром качества дорожных проектов и техническим надзором", - поручил премьер.
Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что в текущем году строительно-монтажными работами охвачено 10,7 тысячи км автомобильных дорог, из них 6,5 тысячи км - трассы республиканского значения, 4,2 тысячи км - местные дороги.
На сегодня завершены работы по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД), трассам Кандыагаш - Макат и Ушарал - Достык.
При этом, учитывая нарекания со стороны населения, усилия также направлены на основные долгострои 4-5 летней давности. Это автодороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Караганда - Алматы, Мерке - Бурылбайтал, Актобе - Кандыагаш, Атырау - Астрахань. Отдельное внимание уделяется проектам капитального ремонта дорог в Западно-Казахстанской области. Среди них Казталовка - Жанибек и Униге - Бисен - Сайхин. В настоящее время проезд обеспечен на 220 км. Полное завершение проектов ожидается в 2024 году", - уточнил министр.
По его словам, ежегодно на содержание дорог страны требуется финансирование в объеме 60 млрд тенге.
В этих целях для снижения нагрузки на бюджет внедряются платные участки поэтапно. На сегодняшний день платная система введена на 3 тысячах 200 км дорог. За 11 месяцев сборы составили 26 млрд 500 млн тенге. В следующем году планируем внедрить платность дополнительно еще на 1 тысяче 200 км. В целом к 2029 году платная система поэтапно будет введена на 11 тысячах км по мере завершения работ по реконструкции", - сказал он.
Глава ведомства отметил, что тарифы за проезд по платным участкам автомобильных дорог в Казахстане по сравнению со странами ближнего и дальнего зарубежья являются самыми низкими.
Дополнено 28.11.2023, 12.00
Министр транспорта Марат Карабаев рассказал о планах по улучшению качества дорог в Казахстане, информирует sputnik.kz.
Сообщается, что в случае обнаружения дефектов обращались к подрядчику, строившему дороги. Теперь же за качество дорожного полотна будет отвечать и технадзор, одобривший ввод дороги в эксплуатацию соразмерно с авторским надзором, то есть с компанией, которая делала проектно-сметную документацию.
Таким образом, финансовые расходы по устранению неполадок будут распределены между подрядчиком, техническим и авторским надзором.
Минтраспорта считает, что данные меры помогут повысить качество дорог.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил обеспечить надлежащее качество строительства дорог.
28.11.2023, 08:33 27111
Смаилов предложил расширить перечень казахстанско-китайских проектов в области индустриализации
Фото: primeminister.kz
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с заместителем премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяном, находящимся в Астане с рабочим визитом, сообщила пресс-служба правительства РК.
В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, культуры и т.д.
Как отметил Алихан Смаилов, в настоящее время двусторонний товарооборот РК и КНР демонстрирует высокие показатели. В прошлом году он увеличился на 35% и достиг внушительного объема в $24,2 млрд. Динамичный рост продолжается и в текущем году.
За 10 месяцев взаимная торговля выросла еще на 24%. Считаю, что такими темпами мы сможем уже в скором времени достичь цели по увеличению товарооборота до $40 млрд, обозначенной главами двух государств", - сказал премьер-министр.
Он также добавил, что вступивший в силу с 10 ноября безвизовый режим открывает новую главу в казахстанско-китайских отношениях.
Данная мера существенно повлияет на стимулирование бизнес-контактов, упрощение торговли, увеличение взаимных инвестиций и развитие туризма. Это особенно актуально в свете предстоящего Года туризма Казахстана в Китае", - отметил Алихан Смаилов.
Глава правительства подчеркнул важность расширения перечня совместных казахстанско-китайских проектов в области индустриализации и инвестиций, подписания дорожной карты по реализации программы торгово-экономического сотрудничества до 2026 года, а также актуализации соглашения о взаимном освидетельствовании импортно-экспортных товаров.
Уверен, что практические меры, которые будут предусмотрены в этих документах, позволят расширить номенклатуру поставляемых товаров и выведут торговое партнерство на качественно новый уровень", - сказал премьер-министр.
При этом Алихан Смаилов обозначил заинтересованность Казахстана в наращивании товарооборота сельхозпродукции, увеличении экспорта в Китай и реализации совместных проектов переработки в сфере АПК.
Вместе с тем он отметил, что особую важность представляет транзитно-транспортное взаимодействие. Сегодня около 85% товаров из Китая в Европу перевозится именно через Казахстан. В этой связи республика принимает активные меры по увеличению пропускной мощности своей инфраструктуры, чтобы полностью покрыть растущий спрос.
Отдельное внимание премьер-министр уделил вопросу ускорения таможенных процессов. На сегодня таможенные службы двух стран достигли договоренности об увеличении пропускной способности и времени работы автомобильных пунктов пропуска на границе. В частности, пункт пропуска "Нур жолы - Хоргос" начал работать в круглосуточном режиме, остальные автомобильные пункты пропуска перешли на 12-часовой 7-дневный режим работы.
За счет цифровизации и автоматизации процессов сокращено время пересечения границы. Важно продолжить работу в этом направлении", - сказал он.
Алихан Смаилов также отметил важность дальнейшего увеличения количества авиарейсов между странами и реализации крупных проектов в энергетическом секторе. Это в том числе касается расширения пропускной способности нефтепровода Казахстан - Китай, модернизации нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте и т.д.
Правительство Казахстана готово развивать полноформатное и взаимовыгодное сотрудничество с Китаем по всем направлениям", - подчеркнул премьер-министр.
В свою очередь заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян отметил, что нынешний год стал очень продуктивным для Казахстана и Китая, и обозначил готовность КНР наращивать сотрудничество по всем взаимовыгодным направлениям.
Китай и Казахстан - близкие соседи, настоящие друзья и партнеры. В настоящее время обе страны находятся на ключевом этапе своего развития и возрождения. На фоне беспрецедентных перемен Китай и Казахстан сталкиваются с более сложными вызовами. Поэтому мы должны в духе сотрудничества усиливать взаимную поддержку по всем ключевым вопросам. Китайская сторона будет, как и прежде, твердо поддерживать Казахстан, а также приложит все усилия, нацеленные на развитие и процветание", - сказал Дин Сюэсян.
27.11.2023, 19:29 53851
Токаев подписал соглашение о создании единого рынка аудиторских услуг ЕАЭС
Благодаря документу в государствах ЕАЭС будет сформирован единый подход к созданию рынка аудиторских услуг
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза", сообщает пресс-служба Акорды.
Благодаря документу в государствах ЕАЭС будет сформирован единый подход к созданию рынка аудиторских услуг. Нормы документа в полном объеме заработают после вступления в силу статей, регламентирующих организационные вопросы, и дополнительного соглашения об административном сотрудничестве в области аудита.
Соглашение подписано 19 апреля 2022 года в Москве.
27.11.2023, 19:11 54926
МТИ обсудило с Alibaba вопросы вывода казахстанских производителей на маркетплейс
Казахстанская делегация приняла участие в работе 2-й Глобальной выставки цифровой торговли
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Ханчжоу. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - При содействии посольства РК в КНР казахстанская делегация приняла участие в работе 2-й Глобальной выставки цифровой торговли (ГВЦТ), которая прошла с 23 по 27 ноября в городе Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян, на востоке Китая, сообщает пресс-служба МТИ РК.
Официальное открытие 2-й ГВЦТ состоялось 23 ноября, открыл выставку заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн, который зачитал послание председателя КНР Си Цзиньпина к участникам выставки.
В ЭКСПО цифровой торговли приняли участие более 60 стран, международных организаций, торговых палат и ассоциаций, а также более 800 предприятий. Финляндия и ЮАР получили статус стран - главных почетных гостей выставки.
ЭКСПО сосредоточено на таких темах, как правила, нормы, управление и стандарты цифровой торговли, в его рамках проведены форумы, отраслевые встречи и специализированные семинары.
В рамках ГВЦТ впервые состоялся круглый стол между представителями государственных органов Китая и стран Центральной Азии на уровне директоров/заместителей директоров департаментов по содействию цифровой торговле.
В ходе круглого стола стороны обсудили и обменялись опытом в части развития цифровой торговли. МТИ РК был поддержан такой формат встреч, предложенный китайской стороной, и выражена уверенность, что он станет механизмом практической реализации инициатив и поставленных задач руководствами министерств, правительств и глав государств.
Также представителями МТИ РК было предложено приступить к обсуждению практических шагов по реализации предложения президента Казахстана по внедрению единой электронной торговой платформы в формате C5 + China; проработать открытие единого павильона стран Центральной Азии на крупных китайских маркетплейсах; информировать китайскую сторону о проводимой в РК работе по развитию складской инфраструктуры электронной торговли, чтобы размещать товары электронной торговли, идущие из стран ЦА в Китай и в реверсном направлении, на этих складах в Казахстане.
Ассоциацией "Цифровой Казахстан" в рамках круглого стола предложено проработать вопрос оцифровки товаров электронной торговли, прошедших таможенную очистку, что позволит упростить процедуры трансграничной электронной торговли.
По итогам круглого стола представителями государственных органов стран "ЦА + Китай" одобрен консенсус о дальнейшем сотрудничестве в области развития цифровой торговли.
Посольством РК в КНР были организованы встречи казахстанской делегации с представителями Министерства коммерции КНР и маркетплейса Alibaba. В ходе переговоров достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии в целях продвижения трансграничной электронной торговли и обмене опытом в сфере развития цифровой электронной торговли.
В ходе встречи казахстанской делегации с Министерством коммерции КНР был обсужден вопрос об обучении отечественных экспортеров навыкам по ведению бизнеса на китайских маркетплейсах, для чего Министерству коммерции КНР было предложено изучить возможность по организации соответствующих курсов, а также рассмотреть перспективу обучения в рамках пилотной зоны электронной коммерции "Шелковый путь" в городе Шанхае.
В ходе встречи с представителями маркетплейса Alibaba обсуждены вопросы сотрудничества по выводу казахстанских производителей на площадку Alibaba, взаимодействию в сфере повышения квалификации казахстанских экспортеров, увеличения объемов продаваемой на маркетплейсе качественной казахстанской продукции и визите делегации Alibaba в Казахстан. В рамках встречи делегация посетила одну из крупных китайских логистических компаний Cainiao Network Technology, занимающуюся доставкой товаров электронной торговли.
27.11.2023, 17:25 58026
Скляр и вице-премьер Госсовета КНР обсудили широкий круг межгосударственных вопросов
Были рассмотрены рабочие вопросы в сферах торговли, таможенного регулирования, энергетики, транспорта и логистики и т.д.
Фото: primeminister.kz
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра и заместителя премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяна состоялось 11-е заседание казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству, на котором обсудили широкий круг межгосударственных вопросов, сообщает пресс-служба главы правительства.
В рамках заседания комитета были рассмотрены рабочие вопросы в сферах торговли, таможенного регулирования, энергетики, транспорта и логистики, науки, культуры, охраны окружающей среды, водохозяйственной деятельности и др. Кроме того, намечены конкретные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества в обозначенных направлениях.
Уверен, что итоги сегодняшнего заседания придадут новый импульс укреплению межгосударственных отношений. За прошедшие 2 года все подкомитеты реализовали договоренности в рамках своих направлений и наметили новые ориентиры для дальнейшего взаимодействия", - сообщил Роман Скляр.
Со своей стороны заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян выразил поддержку инициативам казахстанской стороны и обозначил готовность КНР активно работать для реализации ранее достигнутых и новых договоренностей.
Наши отношения достигли уровня всестороннего стратегического партнерства. В этом году успешно прошли два визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай. Состоялись очень содержательные встречи лидеров двух государств. Наша задача - реализовать все достигнутые договоренности", - заявил Дин Сюэсян.
Также по итогам заседания стороны подписали итоговый протокол и договорились провести 12-е заседание казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству в 2025 году на территории Китая.
Ранее сообщалось, что Казахстан заинтересован в развитии кооперации с провинцией Аньхой в торгово-экономической области.
27.11.2023, 11:09 62746
Назначена вице-министр науки и высшего образования
Фото: telegram/Ukimet
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Динара Щеглова назначена на должность вице-министра науки и высшего образования, сообщает пресс-служба главы кабмина.
Динара Щеглова имеет три высших образования по специальностям "Международное право", "Менеджмент" и "Информационные системы".
В разные годы занимала руководящие должности в департаменте информатизации в Агентстве РК по информатизации и связи, в ТОО "Международный институт информационных технологий Futurtech" (2006-2008), в представительстве компании IBM в Казахстане, в департаменте сервисной модели информатизации АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".
Позже была управляющим директором в АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде". Также работала на посту вице-министра информации и коммуникаций РК и вице-министра индустрии и инфраструктурного развития.
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