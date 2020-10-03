В Минтруда обсудили вопросы противодействия торговле людьми

Нур-Султан. 2 октября. - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан провело 38 заседание межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми в режиме видеоконференции, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане работа по противодействию торговле людьми ведется с 2003 года в рамках плана мероприятий правительства РК по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми. Стандарт оказания специальных социальных услуг для жертв торговли людьми разработан и внедрен в 2016 году в "пилотном" режиме в регионах, имеющих большую долю выявляемости жертв торговли людьми: в Костанайской, Южно-Казахстанской областях, городах Астане и Алматы", - сообщает пресс-служба Минтруда.

В последующих годах специальные соцуслуги жертвам торговли людьми были оказаны в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и других регионах.

За период с 2016 по 2019 годы услуги оказаны более 600 людям на общую сумму свыше 288 млн тенге. Согласно данным местных исполнительных органов, за 1-е полугодие текущего года специальные социальные услуги получили 80 человек", - уточнили в ведомстве.

МТСЗН совместно с заинтересованными органами и организациями разрабатывается план работы межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконными вывозом, ввозом и торговлей людьми на 2020-2021 годы.

Напомним, для координации взаимодействия председательствование в комиссии идет на ротационной основе. В 2014-2015, 2018-2019 годах осуществлялось МВД РК, в 2016-2017 годах, а также с текущего года по 2021 год осуществляется МТСЗН РК", - добавили в министерстве.

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