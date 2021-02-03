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В Минтруда прокомментировали обзвон с предложением назначить соцпомощь

02.02.2021 6211
Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - В последнее время к казахстанцам поступают звонки с мобильных номеров различных операторов связи. Неизвестные лица представляются сотрудниками МТСЗН, просят погасить кредиты, чтобы была разблокирована банковская карта, либо запрашивают личные данные граждан, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения, сотрудники ведомства не звонят казахстанцам с предложением назначить соцпомощь
 

Просим граждан сохранять бдительность и не поддаваться на уловки неизвестных лиц! Сотрудники МТСЗН РК не осуществляют обзвон граждан и не запрашивают личную информацию. Просим граждан сохранять бдительность и не поддаваться на уловки неизвестных лиц!", - сообщили в Минтруда.

 

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