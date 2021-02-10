В Минздраве пояснили порядок пересечения госграницы

Согласно действующему порядку временно ограничено пересечение государственной границы РК, гражданами РК, иностранцами и лицами без гражданства, за исключением ряда показаний, связанных с осуществлением трудовой деятельности, лечения, студентов и других экстренных ситуаций", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, с 11 ноября 2020 года в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в приграничных странах, были дополнительно ужесточены требования к порядку пересечения государственной границы гражданами РК, иностранными гражданами и лицами без гражданства, имеющими вид на жительство на территории РК. Так кратность пересечения госграницы изменилась с 1 раза в 30 суток до 1 раз в 90 суток, без ограничений в исключительных случаях: при выезде на лечение, на обучение, с целью осуществления трудовой деятельности, на похороны членов семьи, для ухода за тяжелобольными членами семьи и др.
Со 2 февраля 2021 года решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК в порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан внесены изменения, предусматривающие ряд послаблений.
Как для граждан РК, так и для иностранцев и лиц без гражданства увеличена в 3 раза кратность пересечения границы (с 1 раза в 90 суток до 1 раза в 30 суток).
При этом как для иностранцев, так и для граждан РК и лиц без гражданства продолжают действовать вышеперечисленные исключительные случаи.
Кроме того, разрешен вылет граждан РК в иностранные государства, въезд/транзитный проезд на/через территорию РК иностранцев из числа граждан государств, с которыми по решению правительства Республики Казахстан возобновлено прямое воздушное сообщение (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы).
Как сообщалось ранее, казахстанцам ограничили перемещение через госграницу.
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