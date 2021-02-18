В Минздраве рассказали, как использовать пенсионные деньги на лечение

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение разработаны в реализацию закона от 2 января 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления экономического роста", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, использования единовременных пенсионных выплат на лечение позволяют казахстанцам дополнительно получить медицинские услуги, а именно те услуги, которые не покрываются гарантированным объем бесплатной медицинской помощи и (или) системой обязательного социального медицинского страхования.

В перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат, включены:

- лечение орфанных заболеваний, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;

- стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация);

- реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии;

- радионуклидная и радиойодтерапия;

- радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож);

- протонная терапия;

- офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения).

В министерстве отметили, что этот перечень медицинских услуг с учетом потребности населения может пересматриваться.

Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявителю необходимо самостоятельно получить из ЕНПФ информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты, в том числе через интернет-ресурс ЕНПФ. Затем обратиться к врачебно-консультативной комиссии поликлиники по месту прикрепления для получения заключения о направлении на лечение за счет единовременных пенсионных выплат в соответствии с вышеуказанным Перечнем с приложением копии документа, удостоверяющего личность и заключение профильного специалиста", - рассказали в ведомстве.

Врачебно-консультативная комиссия не позднее 5 рабочих дней с даты обращения заявителя принимает решение.

После получения заключения пациент выбирает медицинскую организацию, включая зарубежную (за исключением стоматологических услуг) и заключает с ней договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора (Отбасы банк).

Уполномоченный оператор (Отбасы банк) при соответствии предоставленных получателем документов целевому назначению единовременных пенсионных выплат в течение 5 рабочих дней с даты получения документов от получателя перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

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