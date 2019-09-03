В Минздраве сменился ответсекретарь

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения РК сменился ответственный секретарь, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Жакселекова Ботагоз Шаймардановна назначена ответственным секретарем Министерства здравоохранения Республики Казахстан", - проинформировала пресс-служба Акорды.

Также сообщается, что распоряжением главы государства Токежанов Болат Турганович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения в связи с переходом на другую работу.

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