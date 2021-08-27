В МИОР рассказали о профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей

НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА -26 августа состоялась онлайн пресс-конференция о ходе реализации проекта "Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-конференции приняли участие председатель Комитета по делам молодежи и семьи РК Шахмардан Байманов, руководитель Единой детско-юношеской организацией "Жас Улан" Динара Садвкакасова, эксперты и представители региональных молодежных организаций, сообщает пресс-служба МИОР.

Спикеры рассказали о проводимой работе по анализу международного законодательства в сфере профилактики интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей; встречах фокус-групп с целью выявления кибербуллинга, онлайн-зависимости и зависимости от азартных игр; о работе Telegram-каналов, созданных по каждому региону для выявления фактов кибербуллинга, пропаганды азартных игр.

За период реализации проекта более тысячи молодых людей из 17 регионов прошли обучение по профилактике интернет-зависимости, кибербуллинга и зависимости от азартных игр.

По итогам проекта планируется подготовка аналитического доклада по профилактике интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей, в том числе с выработкой конкретных рекомендаций по совершенствованию казахстанского законодательства в этой сфере.

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