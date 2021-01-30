В МИОР рассказали о развитии информационной отрасли Казахстана по итогам 2020 года

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - На расширенном заседание коллегии Министерства информации и общественного развития подведены итоги прошлого года и обсуждены планы на текущий год, передает Kazakhstan Today.

Как отметила глава ведомства Аида Балаева, государство оказало жизненно необходимую поддержку СМИ, которые, как и все субъекты рынка, находились в серьезном кризисе в 2020 году, сообщает пресс-служба премьер-министра РК

Большая работа была проведена в части своевременного информирования населения во время первой волны коронавируса. Одним из ключевых факторов стабилизации общественных настроений стало оперативное опровержение фейковой информации и постоянное информирование населения о динамике и масштабах развития КВИ на сайтах stopfake.kz и coronavirus2020.kz. И эта работа успешно продолжается по сей день.

Таким образом, в сфере информации нам удалось не только сохранить преемственность, но и принять ряд важных решений, способствующих более системно подходить к реализации государственной информационной политики", - сказала Балаева.

Был запущен ряд новых информационных проектов. В рамках празднования 175-летия Абая начал работу телеканал Abai TV.

В целях качественного информирования населения о деятельности госорганов, запущены два портала: Единый портал государственных СМИ, а также Единый портал государственных программ.

Как проинформировала министр, в минувшем году Министерство взяло курс на повышение квалификации и переквалификации журналистов, а также развитие отраслевой журналистики. Сейчас эти намерения уже реализовываются.

Буквально с 8 февраля первые 50 журналистов начнут специализироваться по медицинской тематике на базе КазНМУ имени Асфендиярова. С 15 февраля не менее 50 журналистов будут повышать знания в религиозной сфере на базе ЕНУ имени Л. Гумилева, а с 22 февраля для еще 50 журналистов занятия начнутся по экологической тематика на базе КазНУ имени аль-Фараби. Аналогичная работа будет проведена и с другими вузами в аграрной, правовой, экономической и социально-трудовой сферах", - сообщила А. Балаева.

Министр отметила работу над новыми правилами предоставления государственного информационного заказа, а в перспективе - принятие качественно нового закона о СМИ. Здесь конечная цель - формирование законодательно обеспеченных механизмов единой информационной политики государства.

Полагаю, что в этом году концепция законопроекта получит широкое обсуждение с тем, чтобы разработать и принять новый закон о СМИ уже в 2022 году. А в нынешнем году перед нами стоят не менее серьезные задачи", - сказала Балаева.

Самые главные из них - обеспечение информационной безопасности государства и информационно-идеологическая работа. В качестве одного из направлений начата работа по приграничным территориям, где этот вопрос всегда стоял остро. Разработана Дорожная карта по развитию государственной сети радиовещения в приграничных территориях. Конкурс на радиочастоты уже объявлен. Понятно, что в приоритетном порядке будет рассматриваться программы информационно-аналитической направленности. Важной задачей также является увеличение доли отечественного информационного контента на телеканалах.

В прошлом году мы уже снизили зарубежный контент на 30%, и эта работа будет продолжена в нынешнем году. При этом главный акцент мы должны будем сделать на качестве производимого телевизионного контента. Следующим приоритетом хочу обозначить усиление координации информационной работы в регионах, где должны быть выработаны четкие механизмы, способствующие формированию единой информационно-идеологической константы. То есть необходимо не только продолжать развивать уже запущенные проекты, но и сосредоточиться на практической реализации запланированных ранее кейсов, разрабатывать и предлагать новые актуальные инициативы", - пояснила министр информации и общественного развития.

Кроме того, в уходящем году удалось поднять на качественно новый уровень работу с институтами гражданского общества.

Это стало возможным благодаря конкретным механизмам обратной связи, которые мы применяли в нашей работе. Их достаточно много. Приведу лишь один пример: с первых дней мы учредили при министерстве постоянно действующий круглый стол, где не только обсуждаются самые актуальные вопросы, волнующие общество, но и вырабатываются очень полезные и нужные гражданские инициативы", - заверила Балаева.

Состоятельность этих инициатив доказала и работа ІХ Гражданского форума, который в 2020 году прошел особенно содержательно. В целях реализации рекомендации форума в рамках пакета предложений, поступивших от НПО, завершена разработка новых Правил грантового финансирования. Согласно им были сняты многие вопросы, касающийся ненужных бюрократических проволочек и барьеров для творческой реализации социальных проектов. Задача на этот год - эффективная реализация данного документа в условиях тесного партнерства с представителями гражданского общества. По словам министра, в текущем году нужно повышать планку и как следствие - эффективность. Тем более работать придется в тех же сложных условиях борьбы с пандемией, а вызовов и задач становится больше.

О проделанной работе в сфере гражданского общества

Вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов в своем выступлении отметил, что сегодня государство предпринимает много мер по регулированию гражданской сферы. Из года в год сеть неправительственных организаций растет как в качественном, так и в количественном отношении. В настоящее время в стране зарегистрировано более 22 тыс. НПО, из них фактически трудятся 16 тыс., 5 тыс. входят в число активных организаций.

Как отметил в своем послании глава государства Касым-Жомарт Токаев, важно участие представителей гражданского общества в улучшении социально-экономического положения населения. Неправительственные организации получают финансовую поддержку через государственный социальный заказ, гранты. Так, в прошлом году с участием общественных организаций по всей стране реализовано более 1250 социальных проектов, сотни организаций получили возможность дальнейшего развития, 38 общественных организаций получили финансовые вознаграждения", - сказал Б. Тлепов.

По его словам, 2020 год - важный для гражданского общества страны. В прошлом году в сфере гражданского сектора произошли некоторые важные шаги и достижения. Главным стратегическим документом в этой сфере стала "Концепция развития гражданского общества на 2020-2030 годы". Соответственно, постановлением правительства утвержден план ее реализации. Обеспечение доступности информации - одно из главных направлений работы, которое проводится при выполнении задач по формированию "слышащего государства".

В соответствии с законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации", подписанным главой государства, теперь в каждом государственном органе будет определено уполномоченное лицо или подразделение по вопросам доступа к информации. Также впервые в этом году президенту будет представлен отчет о состоянии сферы доступа к информации в стране.

По словам Б. Тлепова, ежегодно проводится анализ уровня открытости государственных органов. В прошлом году впервые прошла оценку деятельность не только самих государственных органов, но и их подведомственных организаций.

В результате около 150 подведомственных организаций открыли блоги первых руководителей на портале "Открытый диалог". Мы провели большую работу по реализации основного идеологического документа страны - программы "Рухани жангыру". В проектах только в 2020 году приняли участие более 8 миллионов человек, проведено более 30 000 мероприятий во всех регионах республики. В целом в рамках программы "Рухани жангыру" помимо плана республиканских и региональных мероприятий реализовано 17 специальных проектов", - сказал Тлепов.

Масштабный комплекс мероприятий сегодня трансформируется в содержательный и переходит в новое качество. В этой связи с этого года разработана и запущена Дорожная карта по переходу программы "Рухани жангыру" в эпоху национальной модернизации. Эти меры охватывают различные группы населения с учетом возрастных особенностей. Он не только модернизирует духовно-познавательное сознание в обществе, но и закрепляет ценности интеллектуальности и добропорядочности.

Вице-министр отметил, что поставлены масштабные задачи и имеются системные планы. При этом приоритет отдается мобилизации казахстанцев на позитивные изменения в обществе и новые проекты, дальнейшему укреплению в гражданском обществе.

Реализация государственной молодежной и семейной политики

Вице-министр информации и общественного развития Асхат Оралов рассказал о проделанной работе в сфере молодежной и семейной политики в 2020 году.

Комплекс мер реализован в рамках принятой Дорожной карты в рамках Года молодежи и Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года "Казахстан 2020: путь в будущее".

Во исполнение поручения президента РК, данного на торжественной церемонии закрытия Года молодежи, постановлением правительства от 30 декабря 2020 года утвержден "Комплексный план по поддержке молодежи Республики Казахстан на 2021-2025 годы". В соответствии с документом, запланирован комплекс мероприятий, направленных на активизацию молодежи путем мониторинга жилищных вопросов, содействия их занятости, поддержки молодых ученых и стартап-проектов, реализации проекта "Доступный спорт".

Комплексный план состоит из 55 пунктов по 10 направлениям.

По словам вице-министра, в целях обеспечения методологической базы государственной молодежной политики и дальнейшей ее адаптации к актуальным запросам и интересам молодежи разработан национальный доклад "Молодежь Казахстана-2020". Для совершенствования работы в сфере семейной политики утвержден и реализуется второй этап плана мероприятий по реализации Концепции семейной и гендерной политики РК до 2030 года.

Разработан ежегодный национальный доклад "Казахстанские семьи", в котором проведен анализ благосостояния казахстанских семей с учетом влияния пандемии COVID-19. По итогам анализа выявлены вопросы, требующие решения в отрасли, даны рекомендации заинтересованным государственным органам. На основании рекомендаций экспертов будут внесены изменения в планы.

В 2020 году в целях поддержки неправительственных организаций продолжили реализацию социально значимых проектов, в том числе в онлайн формате. В результате, реализовано 22 социальных проекта в сфере молодежной и семейной политики с привлечением 16 неправительственных организаций, организовано более 200 мероприятий с участием более 300 тыс. человек.

В течение года реализованы новые проекты, в рамках которых свыше 600 тыс. представителей нового поколения со всех регионов страны получили необходимые консультации по различным направлениям государственных программ и инициатив, направленных на поддержку молодежи. Работа в этом направлении будет продолжена и в 2021 году. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, международное сотрудничество в сфере молодежной политики с нашими стратегическими партнерами из стран СНГ продолжилось. Также в соответствии с мировой практикой в стране планируется проработать "индекс развития молодежи" и включить его в документы системы государственного планирования", - сказал вице-министр.

МИОР РК планирует разработать национальный проект "Тауелсіздік урпактары", ежегодные национальные доклады "Молодежь Казахстана-2021" и "О противодействии семейно-бытовому насилию в Республике Казахстан", определяющие положение молодежи и семьи, а также создать и организовать работу Республиканского проектного офиса по работе с молодежью категории NEET.

Реализация государственной политики в религиозной сфере

Председатель Комитета по делам религий Ержан Нукежанов сообщил, что в прошлом году систематически проводилась работа с приверженцами идеологии деструктивных религиозных течений, которая является одним из важнейших направлений.

В 2020 году более 50% приверженцев деструктивной идеологии были охвачены реабилитационными мероприятиями, в результате чего более 3 тыс. из них вернулись к традиционным ценностям казахстанского общества.

Также в рамках спецоперации "Жусан" реабилитированы все женщины, возвращенные из зон террористической активности в начале 2020 года. Однако в связи с присоединением 32 женщин, возвращенных иными способами, этот показатель составил 90%. Продолжается целенаправленная работа по избавлению их от радикальных взглядов и ресоциализации.

Увеличение интереса населения к сети Интернет, а также затягивание карантинного периода поставили перед МИОР новые задачи. В связи с этим была пересмотрена работа по информатизации в онлайн-формате, принят комплекс мер. В результате удалось предотвратить рост радикального контента в интернет-пространстве страны. В целях защиты соотечественников от радикальных источников религиозной информации усилена деятельность по их выявлению и ограничению доступа, блокированию, оперативному реагированию на них. В результате в 2020 году количество соотечественников, зарегистрированных в религиозных радикальных группах в социальных сетях, сократилось на 46% по сравнению с 2019 годом, заблокировано и уничтожено более 21 тыс. материалов, пропагандирующих религиозный экстремизм и терроризм.

В настоящее время в целях повышения эффективности профилактической и контрразведывательной работы в социальных сетях более 350 специалистов в религиозной сфере обучены навыкам новых медиа посредством 7 обучающих семинаров-тренингов.

Подводя итоги 2020 года, можно с уверенностью сказать, что в результате проводимой работы религиозная ситуация в стране остается стабильной. Конфликты на религиозной почве недопустимы, политика государства в этой сфере пользуется широкой поддержкой среди населения", - сказал вице-министр.

В 2021 году перед Министерством стоит ряд важных задач в сфере религии. Во-первых, будет продолжена работа по внесению конкретных изменений в законодательство в религиозной сфере через другие отраслевые законы. Предлагаемые изменения предусматривают упрощение вопросов регистрации религиозных объединений, проведения религиозных мероприятий и религиоведческой экспертизы, административных норм. Ожидается, что данные изменения окажут положительное влияние на развитие религиозной ситуации в стране.

Кроме того, планируется обеспечить 100% автоматизацию всех государственных услуг в сфере религиозной деятельности, исключив бумажную альтернативу.

Во-вторых, поставлена цель добиться реабилитации 90% женщин, вернувшихся из зон террористической активности. Ожидается, что подавляющее большинство прибывших женщин успешно войдут в общество, отказавшись от радикальной идеологии.

В-третьих, в целях недопущения радикализации населения необходимо обеспечить охват 70% целевых групп информационно-разъяснительной работой. Также планируется охватить 70% последователей выделенных деструктивных религиозных течений теолого-психологическими реабилитационными мероприятиями.

Разрабатывается дополнительное учебное пособие для учащихся по сохранению гармоничных государственно-конфессиональных отношений в религиозной сфере. Пособие позволит повысить уровень правовой и религиоведческой грамотности учащихся, привить им моральные ценности, патриотизм и иммунитет к радикальной идеологии.

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