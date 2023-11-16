В МЦРИАП рассказали, изменится ли телефонный код Казахстана

Переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем

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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что Казахстан отказывается от планов изменить телефонный код республики.





На сегодня Казахстан использует интегрированный международный код +7 совместно с Россией в соответствии с соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации", заключенным между ведомствами связи двух стран.





В пресс-службе МЦРИАП РК отметили, что для получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997. В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем.





Как подчеркнули в ведомстве, всем абонентам казахстанских операторов связи пришлось бы обновить свои данные абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях.





Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта. Также министерством повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международного кода +7", - сообщили в МЦРИАП РК.





Министерство проработало вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о заключении нового соглашения между правительствами России и Казахстана об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации.