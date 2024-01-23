22.01.2024, 16:11 31656
В МВД Казахстана пройдет внеочередная аттестация руководящего состава среднего звена
Фото: Акорда
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел заявил о решении поддержать идею проведения внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена в 2024 году.
В ходе коллегии глава государства поддержал предложение министра внутренних дел провести внеочередную аттестацию руководящего состава среднего звена в этом году.
Министерство в этом вопросе должно занять принципиальную позицию. Во время ее проведения не должно быть круговой поруки. Нельзя допустить, чтобы аттестация превратилась в инструмент для сведения личных счетов. Главная цель - очистить личный состав от некомпетентных и нечестных в работе руководителей, что позволит сформировать профессиональный кадровый резерв. Администрация президента будет осуществлять контроль за этим процессом, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент считает, что вместе с обществом должна кардинально измениться и полиция.
Полиция всегда должна быть примером для народа. Только тогда люди поверят в полицию и будут рассчитывать на нее. К сожалению, мы не можем сказать, что это относится ко всем стражам порядка. Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. В последнее время такие факты даже участились. Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. От таких лиц, подрывающих авторитет государственной власти, нужно избавляться. Следует также дать оценку и руководителям, неспособным либо нежелающим обеспечить соблюдение дисциплины подчиненными, - отметил президент.
Ранее президент высказался об угрозе деструктивной идеологии для молодежи.
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22.01.2024, 21:33 17841
В Минтруда назвали фейком информацию о выплатах пенсионерам в размере 50 тысяч тенге
Такого вида материальной помощи не существует
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о том, что государством введена разовая выплата в размере 50 тыс. тенге гражданам пенсионного возраста, чья пенсия составляет менее 140 тыс. тенге. В Минтруда заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают обратиться в центр обслуживания населения и заполнить форму № 2. Сообщаем, что такого вида материальной помощи не существует. Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414", - сообщили в пресс-службе ведомства.
22.01.2024, 20:06 22101
Аким Жамбылской области доложил президенту о развитии региона за 2023 год
Глава государства дал акиму области ряд поручений
Фото: Акорда
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Жамбылской области Ербола Карашукеева о социально-экономическом развитии региона за 2023 год, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что по итогам 2023 года наблюдается положительная динамика по основным макроэкономическим показателям. В частности, инвестиции в основной капитал увеличились на 17,3% и составили 517,2 млрд тенге. Отмечается рост в сфере транспортных перевозок на 5,2%, строительства - на 18,7%, связи - на 7,2%, ввода жилья - на 4,7%.
Как сообщил Ербол Карашукеев, в 2023 году запущено 13 новых производств стоимостью 75 млрд тенге. В текущем году ожидается запуск еще 28 проектов на сумму свыше 180 млрд тенге. В целом инвестиционный пул проектов сегодня включает 69 производств стоимостью 2,3 трлн тенге, их реализация позволит обеспечить работой 5,5 тысячи человек.
Президент был проинформирован, что субъектами малого и среднего бизнеса произведено продукции на 864,9 млрд тенге, число занятых увеличилось на 18,5%.
Касым-Жомарту Токаеву также была предоставлена информация о развитии агропромышленного комплекса области. В регионе продолжается работа по строительству и модернизации водохозяйственных объектов. В рамках программы "Ауыл аманаты" в 2024 году будут дополнительно профинансированы проекты по водосберегающим технологиям и развитию рыбных хозяйств.
По словам акима, ввод семи учреждений образования в 2023 году позволил дополнительно создать 2030 ученических мест. В этом году будет начато строительство 29 объектов образования, рассчитанных на 13 380 мест, из них 12 школ - в рамках национального проекта "Комфортная школа". Кроме того, введены 19 объектов здравоохранения, включая областной онкологический диспансер в Таразе и реабилитационный центр для детей в Шуском районе.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал акиму области ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию региона и обеспечению роста доходов жителей.
22.01.2024, 19:28 23611
Смаилов отчитался перед Токаевым об основных итогах развития Казахстана за 2023 год
Фото: Акорда
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент заслушал доклад об основных итогах развития Казахстана за 2023 год и реализации реформ в социально-экономической сфере. Рост экономики страны составил 5,1%. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 13,7%, до 39,5 млрд долларов, при этом за 9 месяцев 2023 года привлечено 19,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Количество занятых в малом и среднем бизнесе выросло на 14% (на 500 тыс. человек), до 4,3 млн человек. Благодаря совместным мерам правительства, Национального банка и акимов регионов уровень инфляции удалось снизить в 2 раза, до 9,8%.
Внешнеторговый товарооборот увеличился на 2,2% и составил 126 млрд долларов, положительное сальдо торгового баланса превысило 16 млрд долларов.
Глава государства был проинформирован о том, что все социальные обязательства выполняются правительством своевременно и в полном объеме. В прошлом году солидарная пенсия была проиндексирована на 10,5%, с начала текущего года - еще на 9%. Пособия для лиц с инвалидностью и по потере кормильца увеличены на 23%. В целом соцподдержкой охвачено 4,5 млн казахстанцев, на это выделено 4,6 трлн тенге.
На сегодня продолжается реализация единого пула инвестиционных проектов. По итогам 2023 года было запущено 298 проектов на 1,8 трлн тенге. В 2024 году планируется реализация еще 326 проектов на 3,8 трлн тенге, из них в обрабатывающей промышленности - 180 проектов на 1,2 трлн тенге с созданием 15 тысяч новых рабочих мест.
Премьер-министр рассказал о мерах по развитию сферы предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, о проведении реформ в энергетической и строительной отраслях, а также о внедрении новых подходов в агропромышленном комплексе.
Кроме того, президенту были представлены меры по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, повышению качества и надежности оказываемых населению услуг. Наряду с этим он был проинформирован о ходе реализации проекта "Нацфонд - детям", внедрении единой накопительной системы "Келешек", развитии сфер здравоохранения и туризма.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.
22.01.2024, 19:18 23361
Назначен президент Национальной академии наук РК
Должность получил Ахылбек Куришбаев
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Ахылбек Куришбаев назначен президентом Национальной академии наук Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Ахылбек Куришбаев в разные годы работал директором КазНИИ зернового хозяйства имени А.И. Бараева, вице-министром сельского хозяйства, директором департамента науки МСХ, министром сельского хозяйства, ректором Казахского агротехнического университета (КазАТУ) имени Сакена Сейфуллина.
Возглавлявшая ранее Академию ранее Кунсулу Закарья назначена советником президента РК.
22.01.2024, 19:01 25696
Кунсулу Закарья назначена советником президента РК
Ранее она возглавляла Национальную академию наук
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Кунсулу Закарья назначена советником президента РК по вопросам науки и инноваций, она освобождена от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-служба Акорды.
С 12 апреля 2023 года возглавляла Национальную академию наук при президенте РК.
22.01.2024, 16:05 33871
Деструктивная идеология представляет большую угрозу для молодого поколения - Токаев Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел подчеркнул, что низкая правовая грамотность ведет к серьезным негативным последствиям, сообщает Акорда.
По словам президента, низкая правовая грамотность тормозит развитие страны и отражается на имидже государства.
Вандализм в общественных местах является тому подтверждением. Большую угрозу представляет деструктивная идеология, особенно для молодого поколения, которое идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями. В социальных сетях распространяются материалы, подталкивающие молодежь к незаконным действиям. Есть даже те, кто возводит в кумиры лиц, открыто попирающих законы. Наши граждане должны выступать против беззакония, а это значит, что нам нужен сильный иммунитет к любым правонарушениям. Мы должны противодействовать попыткам оправдания деструктивного, асоциального поведения и не допускать правового нигилизма. Уважение к закону должно восприниматься как одно из основных качеств ответственного гражданина. Это общая задача не только государственных органов, но и всех граждан. Одним словом, обеспечение верховенства закона и порядка - главное условие построения Справедливого Казахстана", - подчеркнул глава государства.
В ходе выступления президент также сообщил, что поправки в Уголовный кодекс РК по вопросам семейно-бытового насилия будут приняты в ближайшее время. По его словам, превентивная работа здесь играет не менее важную роль, чем оперативное реагирование и справедливое наказание.
Также Токаев обратил особое внимание на обеспечение безопасности детей. В частности, в прошлом году на 22% увеличилось количество преступлений против несовершеннолетних. Президент указал на необходимость усилить профилактическую работу, в том числе совместно с руководством школ.
Важнее всего жизнь, судьба и здоровье молодого поколения. Поручаю правительству тщательно проанализировать вопрос защиты детей от насилия и принять конкретные меры. Подростки не должны бездельничать. Необходимо способствовать тому, чтобы они уделяли больше внимания творчеству и спорту. Детей нужно приобщать к труду, привлекать к волонтерской деятельности. В этом деле недопустимо очковтирательство", - указал глава государства.
Также он потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.
Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков. Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Вместе стем поручено поставить заслон киберпреступности и интернет-мошенничеству.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал соблюдать права лиц, отбывающих наказание. По его мнению, тюрьма - это не только место наказания виновного, но и учреждение, после которого человек не должен возвращаться на криминальный путь.
Дополнено 22.01.2024, 16.50
Распоряжением главы государства Мустабеков Аскар назначен начальником Национального университета обороны Республики Казахстан. Ранее занимавший этот пост Альчекенов Лут освобожден от должности.
Напомним, в 2023 году в стране выявлено около 80 тысяч пользователей Сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, в их числе почти 6000 - до 18 лет.
22.01.2024, 12:08 45831
Представлена концепция проведения Года казахстанского туризма в Китае
Открытие Года туризма запланировано в конце марта
Фото: gov.kz
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством туризма и спорта Республики Казахстан представлена концепция проведения Года казахстанского туризма в Китае, которая предусматривает ряд значимых мероприятий в крупных городах КНР, сообщает пресс-служба ведомства.
Китай является одним из приоритетных туристских рынков и партнеров для Казахстана. Это связано и с географическим расположением двух стран, и с глубокими историческими связями по Шелковому пути. На сегодняшний день показатели туристского потока между нашими странами возвращаются к допандемийным", - отметил глава Минтуризма РК Ермек Маржикпаев в ходе встречи с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели.
Открытие Года туризма запланировано в конце марта. Всего планируется проведение более 25 различных мероприятий.
В ведомстве подчеркнули, что с учетом введения безвизового режима с 10 ноября прошлого года и с запланированным увеличением количества прямых рейсов до 30 в неделю в текущем году ожидается дальнейшее увеличение туристского потока.
Также в ходе встречи стороны обсудили другие вопросы сотрудничества, включая маркетинг и инвестиции в туризме, усиление взаимного сотрудничества между туристскими организациями стран, а также обмен опытом.
В завершение Ермек Маржикпаев пригласил господина Сунь Ели в Казахстан для участия в предстоящей встрече руководителей туристских администраций государств - членов ШОС.
Напомним, 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае.
22.01.2024, 11:21 37606
Рост смертельных ДТП на трассах связан с нелегальными перевозками - глава Минтранспорта
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев связывает рост количества дорожно-транспортных происшествий на трассах страны с увеличением нелегальных пассажироперевозок, сообщает пресс-служба министерства.
Рост смертельных ДТП на трассах происходит одновременно с ростом объемов нелегальных перевозок, где не соблюдаются законы и правила. Поэтому необходимо навести порядок и систематизировать дела в отрасли, в том числе чтобы вокзальное хозяйство работало полноценно. В этом контексте хотим с вами провести обсуждения", - заявил он в ходе встречи с представителями автовокзалов и транспортных компаний.
Также в ходе обсуждений был отмечен глубокий кризис в работе официально работающих автостанций. На сегодняшний день автовокзалы на должном уровне работают всего в трех областях Казахстана.
Подчеркивается, что отрасль проигрывает конкуренцию с неофициальными перевозчиками и агрегаторами, которые не тратятся на оплату налогов, страхование пассажиров, медосвидетельствование водителей, предрейсовый техосмотр автобусов, содержание технической базы.
Легальные перевозчики тоже не выдерживают конкуренции с нелегалами из-за похожих причин. Теневые перевозчики не заботятся о выполнении условий казахстанского законодательства, о социальном обеспечении водителей, безопасности перевозок и прочем. В совокупности это дает им существенную экономию, которая выливается в преимущества в виде более низких цен за услуги перевозки", - отметили в ведомстве.
Присутствующие на встрече водители автобусов и такси также напомнили еще об одном важном нюансе: нелегальные перевозки дают широкие возможности для криминальной деятельности.
По итогам обсуждений принят ряд предложений по повышению безопасности пассажирских перевозок и улучшению экономической ситуации на перевозочном рынке, которые в ближайшее время детально рассмотрят в отдельных подгруппах "автовокзалы", "автобусные перевозчики" и "таксопарки и водители".
Ранее сообщалось, что операторы мобильных приложений по заказу такси будут отвечать за поведение своих водителей.
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