В МВД напомнили об окончании сроков временного пребывания для иностранцев

НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз во время брифинга в СЦК напомнил об окончании сроков временного пребывания в Казахстане для иностранцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

5 июня заканчивается срок временного пребывания иностранцев на территории Казахстана, который был продлен решением межведомственной комиссии в декабре 2020 года в связи с пандемией. В настоящее время 460 тыс. иностранцев узаконили свое пребывание в стране. Полицией им были выданы разрешения на временное проживание, на работу, на воссоединение семьи, на учебу, лечение, выданы и продлены визы 6,5 тыс. человек", - цитирует представителя МИД издание Kazpravda .

Спикер добавил, что для того, чтобы с 5 июня 2021 года не быть привлеченным к административной ответственности, иностранцам, находящимся в Казахстане, сроки разрешительных документов которых истекли или истекают, необходимо обратиться в миграционную службу для своевременного урегулирования своего правового статуса в компетентных органах.

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