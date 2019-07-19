В МВД проведут анонимный опрос о наиболее подверженных коррупции подразделениях

Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел Казахстана планируется провести среди сотрудников анонимный опрос о наиболее подверженных коррупции подразделениях, рассказали на брифинге в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает агентство.

Мы планируем разработку и проведение анонимного опроса сотрудников МВД на внутреннее понимание коррупции, взаимоотношения внутри коллектива МВД. К разработке этой анкеты, около двух месяцев проводили эту работу, привлекли ведущих социологов - как зарубежных, так и казахстанских. Планируется, что в четвертом квартале этого года мы проведем обширный анонимный опрос сотрудников Министерства внутренних дел РК. Это будет большая выборка. Предполагается участие минимум двух тысяч человек", - сообщил представитель Центра прикладных исследований "Талап" Серик Беркамалов.

По его словам, в анонимной анкете будет несколько разделов, в частности, "один раздел будет посвящен характеристике Министерства внутренних дел, то есть выявлению формальных показателей удовлетворенности работой и мотивации сотрудников. Другое направление предполагает измерение границ и определение самого понятия коррупции, то есть с какого уровня неформальных отношений начинается коррупция. Устная благодарность или незначительные подарки - все это мы хотим изучить. Третий раздел будет посвящен интенсивности коррупции, то есть мы хотим собрать информацию, в том числе о репутации подразделений. Это поможет узнать, какие подразделения в системе МВД наиболее подвержены коррупции. Все это будет анонимно, на нейтральной территории, чтобы сотрудники могли чувствовать себя комфортно".

Анализ будет по всем нормативно-правовым актам, которые применяются в деятельности МВД. Приказы, внутренние приказы, в том числе внутренние приказы для служебного пользования. Мы должны будем изучить все это на предмет наличия коррупционных рисков. Как только мы устанавливаем эти коррупционные риски, мы даем рекомендации, какие нужно внести изменения, и МВД с Агентством будут принимать решения по внесению изменений в законодательство", - отметил С. Беркамалов.

Представитель Центра прикладных исследований подчеркнул, что опрос будет проводиться для получения конкретных рекомендаций о том, что нужно изменить в деятельности МВД, пишет Kazpravda.kz.

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