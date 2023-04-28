В МВД рассказали, когда приступят к легализации автоконструкторов  

В АО "Озенмунайгаз" сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер

Фото: КМГ

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Жанаозен. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специальная рабочая группа "КазМунайГаза" продолжает свою работу в Жанаозене. Ежедневно проводятся выезды на предприятия города, встречи с трудовыми коллективами. Кроме того, специалисты КМГ проверяют отчетную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности, - Специальная рабочая группа "КазМунайГаза" продолжает свою работу в Жанаозене. Ежедневно проводятся выезды на предприятия города, встречи с трудовыми коллективами. Кроме того, специалисты КМГ проверяют отчетную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности, сообщает пресс-служба "КазМунайГаз".





К настоящему времени промежуточно выявлены десятки нарушений, которым впоследствии будет дана правовая оценка.





Руководитель рабочей группы заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов рассказал о некоторых из них. Например, в АО "Озенмунайгаз" (ОМГ) обнаружены случаи фиктивного трудоустройства сотрудников. Кроме того, в компании сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер.





Имеются факты приема персонала в штат вне очереди или без какого-либо соответствия квалификационным требованиям и достаточного опыта работы по узким специальностям ремонтных подразделений", - сказал Даулетжан Хасанов.





Как отметил руководитель рабочей группы, при сверке данных GPS ряда грузовых автомобилей с табелями рабочего времени обнаружены несоответствия.





То есть машины проезжали фактическое время, а в табелях эти показатели и, соответственно, выплаты за проделанную работу завышались", - поделился Хасанов.





Также рабочая группа выявила случай, когда кратно завышалась стоимость услуг по аренде нефтедобывающего оборудования. Так, одна из сервисных компаний предоставляла ОМГ универсальный электрический центробежный насос в аренду по цене 96 тысяч тенге скважина/сутки. Аренда точно такого же насоса другой нефтедобывающей компании региона обходилась в 2 раза дешевле, а именно 39,7 тысячи тенге скважина/сутки.





Еще один пример зампред правления КМГ привел из области закупок. В частности, ОМГ приобретал подъемные агрегаты для ремонта скважин (АПРС) в количестве 14 штук. Общая сумма сделки превышала 1,5 млрд тенге. Срок поставки - 31 декабря 2022 года. В ходе проверки установлено, что в указанный срок был поставлен лишь один из 14 агрегатов. В отчетной документации он указан как новый. Однако проверка показала, что его комплектующие давно устарели, многие детали просто отсутствовали, силовые конструкции и вовсе были опасны для использования. Чтобы скрыть данный факт, ржавеющие кузов и металлоконструкции шасси были перекрашены в черный цвет.





Рабочей группой даны рекомендации и поручения ОМГ и нефтесервисным компаниям по устранению нарушений норм производственной и экологической безопасности. К примеру, на ряде объектов отсутствуют проектные документы по зданиям и сооружениям, имеются несоответствия системы вентиляции требованиям техники безопасности. Не соблюдаются экологические нормы при ремонтных работах на скважинах, в том числе отсутствуют защитные пленки при проведении подземного и капитального ремонта скважин, используются обваловки в качестве амбаров, несвоевременно убирается замазученный грунт.





Отдельно Хасанов остановился на проверке жалоб сотрудников предприятий Жанаозена. Как оказалось, в некоторых подрядных организациях ОМГ имеются факты задержки пенсионных отчислений на 2-3 месяца, работники транспортных подрядных организаций не обеспечиваются спецодеждой и питанием, зафиксированы случаи превышения продолжительности сверхурочных работ. По каждому данному факту будут приняты соответствующие меры.





В целом работа продолжается. Это были лишь локальные примеры выявленных нарушений. О новых фактах мы будем регулярно информировать общественность. По каждому пункту выявленных нарушений будет дана правовая оценка. Все ответственные понесут наказание в зависимости от степени тяжести нарушений. Соответствующие документы мы передадим в правоохранительные органы", - резюмировал Хасанов.





Напомним, 20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа в количестве 33 различных специалистов во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым для анализа деятельности нефтедобывающих предприятий города.



