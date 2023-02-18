В Казахстане легализовано свыше 32 тысяч автомобилей  

Жители сидят на сундуке с золотом, но сидят голышом

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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе парламентских слушаний в сенате депутат Алтынбек Нухулы обратился к главе Министерства энергетики Болату Акчулакову с вопросом, почему затянулся технический аудит систем теплоснабжения и сколько средств необходимо для полного ремонта оборудования.





Сенатор подчеркнул, что Павлодарская область - основной энергетический центр Казахстана, но жители его вынуждены мерзнуть.





Как сказал Шерхан Муртаза, жители сидят на сундуке с золотом, но сидят голышом. Такая вот сложилась ситуация в Экибастузе", - сказал Алтынбек Нухулы.





Он добавил, что, несмотря на отчеты о стабилизации ситуации, в соцсетях жители Экибастуза продолжают жаловаться на холод в квартирах.





В свою очередь Болат Акчулаков заявил, что аудит в Экибастузе закончат до конца марта.





Ранее в ходе парламентских слушаний спикер сената Маулен Ашимбаев заявил , что износ теплоэлектроцентралей в отдельных регионах превышает 90%. В целом износ основного оборудования электростанций достигает 57%. А в отдельных регионах этот показатель находится на уровне 88%.





Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в свою очередь напомнил, что по поручению президента в стране идет проверка всех теплоэнергостанций и электрических сетей.





По его словам, она завершится в первом квартале этого года. По ее итогам будет принят соответствующий план мероприятий.





Также он сообщил, что в настоящее время идет подготовка к масштабной модернизации ТЭЦ. Пересматривается ответственность собственников, усиливаются контрольно-надзорные функции и общая эффективность отрасли.





Рудном и Напомним, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе Риддере , оставила без тепла горожан в холодное время года.



