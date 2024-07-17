В МВД разработали правила регистрации населения

Документ доступен для публичного обсуждения до 22 июля

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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - МВД РК разработало правила регистрации населения. Проект приказа размещен на - МВД РК разработало правила регистрации населения. Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА". Документ доступен для публичного обсуждения до 22 июля.





Этим проектом компетенция МВД дополняется функцией по разработке правил регистрации населения.





Регистрация казахстанцев по месту жительства, постановка на учет (регистрация) по месту временного пребывания (проживания) осуществляются по документам, удостоверяющим личность.





Место регистрации является юридическим адресом. Местом жительства признается населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.





Регистрация по месту жительства, постановка на учет по месту временного пребывания казахстанцев осуществляются с согласия собственника жилища, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством ЭЦП.





Регистрации, постановке на учет по месту временного пребывания подлежат:





граждане РК, постоянно проживающие на ее территории и переселяющиеся внутри государства в целях постоянного или временного проживания, а также прибывшие на постоянное место жительство либо временное проживание из-за границы;

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК.





При отсутствии документа, подтверждающего снятие с учета из страны прежнего проживания, справки об отсутствии гражданства гражданина регистрируется по месту временного пребывания (проживания) на период истребования (получения) одного из указанных документов из страны прежнего проживания.





При регистрации казахстанцев по новому месту жительства, постановке на учет по месту временного пребывания снятие с регистрации по прежнему адресу в информационной системе осуществляется одновременно.





Формы сведений, подтверждающих регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории, бланков, необходимых для регистрации по месту жительства и снятия с регистрации, устанавливаются и выдаются уполномоченным органом.





Постановка на учет по месту временного пребывания является временной регистрацией. Регистрация по месту жительства является постоянной регистрацией.





Временная регистрация осуществляется на срок от одного месяца до года.