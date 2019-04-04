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Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - В МВД РК прокомментировали информацию об ошибках в ИИН, передает Kazakhstan Today.

"В СМИ приводятся случаи отказа налоговыми службами, банками и другими организациями в приеме у граждан платежей, предоставлении государственных услуг из-за того, что их ИИН якобы не соответствует дате рождения, веку рождения, полу лица и так далее. Такие отказы являются неправомерными. Формирование ИИН происходит автоматически при выдаче свидетельства о рождении (до 2009 года также формировался при выдаче удостоверения личности или паспорта) и основан на принципах уникальности и неизменности. Это значит, что у каждого гражданина ИИН не может совпадать с ИИН другого человека, при этом он присваивается один раз и не меняется до конца жизни. Цифры, составляющие ИИН, имеют чисто техническое значение и единственно важным условием является уникальность кода. Для проверки правильности формирования, в состав ИИН включён контрольный разряд (12 цифра номера), который рассчитывается по специальной формуле. Поэтому сотрудники банков, поликлиник и других организаций в случае необходимости проверки ИИН, должны сверять только контрольный разряд", - проинформировали в Комитете миграционной службы МВД.

Национальному банку, Министерствам здравоохранения, финансов, Государственной корпорации "Правительство для граждан" Министерством внутренних дел были даны соответствующие разъяснения.

В компьютерных программах, которыми пользуются банки, алгоритм проверки ИИН был переработан, и теперь он не связан с личными данными граждан", - пояснили в Комитете миграционной службы МВД РК.

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