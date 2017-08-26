Кызылорда. 26 августа. Kazakhstan Today - В Жанакорганском районе в селах М.Налибаева и Томенарык прошли торжественные церемонии открытия новых школ. В церемонии открытия школы в селе имени М.Налибаева принял участие аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, передает Kazakhstan Today.

"Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев в своих ежегодных посланиях особое внимание уделяет сфере образования, в этой связи мы также принимаем все меры, чтобы ежегодно в области открывались новые школы, тем самым, решаем вопрос аварийных школ и создаем все условия для подрастающего поколения. И сегодня все мы свидетели открытия еще одной новой школы", - цитирует Кушербаева пресс-служба акима региона.

Старая школа в этом селе была построена в 2000 году методом асар - в ее строительстве приняли участие все жители села. Новая школа построена по типовому проекту и рассчитана на 300 мест.

В открытии новой школы села Томенарык принял участие заместитель акима области Руслан Рустемов. Здание рассчитано на 300 мест и заменит старую школу, которая находилась в аварийном состоянии.

Сегодня в Жанакорганском районе ведется строительство шести школ. В преддверии нового учебного года три новые школы были открыты в селах Аральского и Казалинского районов.

Как отметили в акимате, в Кызылординской области полностью решена проблема трехсменного обучения и обеспечения дошкольным образованием детей от 3 до 6 лет. Кроме этого, до конца года планируется полностью решить проблему аварийных школ.

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