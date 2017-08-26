Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
26 августа 2017
  • 20
  • :
  • 16
Все области
27º Малооблачно
днем 34º    ночью 20º
17:00
.
Aнонс

В нескольких районах Кызылординской области открылись новые школы26.08.2017
Государство  13:12

Кызылорда. 26 августа. Kazakhstan Today - В Жанакорганском районе в селах М.Налибаева и Томенарык прошли торжественные церемонии открытия новых школ. В церемонии открытия школы в селе имени М.Налибаева принял участие аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, передает Kazakhstan Today.

"Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев в своих ежегодных посланиях особое внимание уделяет сфере образования, в этой связи мы также принимаем все меры, чтобы ежегодно в области открывались новые школы, тем самым, решаем вопрос аварийных школ и создаем все условия для подрастающего поколения. И сегодня все мы свидетели открытия еще одной новой школы", - цитирует Кушербаева пресс-служба акима региона.

Старая школа в этом селе была построена в 2000 году методом асар - в ее строительстве приняли участие все жители села. Новая школа построена по типовому проекту и рассчитана на 300 мест.


В открытии новой школы села Томенарык принял участие заместитель акима области Руслан Рустемов. Здание рассчитано на 300 мест и заменит старую школу, которая находилась в аварийном состоянии.

Сегодня в Жанакорганском районе ведется строительство шести школ. В преддверии нового учебного года три новые школы были открыты в селах Аральского и Казалинского районов.

Как отметили в акимате, в Кызылординской области полностью решена проблема трехсменного обучения и обеспечения дошкольным образованием детей от 3 до 6 лет. Кроме этого, до конца года планируется полностью решить проблему аварийных школ.
Просмотров: 2425
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
26.08.2017   17:45
В Алматы намерены начать строительство общежитий для молодежи с привлечением средств инвесторов
26.08.2017   15:54
В рамках инвестпрограмм в Петропавловске заменили 10 километров трубопровода
26.08.2017   15:07
Для Байконура разрабатывается программа развития на 2017-2025 годы
26.08.2017   14:24
В КГА прокомментировали падение самолета в Алматинской области
26.08.2017   13:42
Назарбаев выразил соболезнование Путину в связи с гибелью людей в аварии в Краснодарском крае
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика