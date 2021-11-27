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В новом проекте "О госслужбе" предлагается ввести ряд послаблений для чиновников

26.11.2021, 15:01 99577
В новом проекте "О госслужбе" предлагается ввести ряд послаблений для чиновников
Фото: zen.yandex.ru
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - В новом проекте "О госслужбе" предлагается ввести ряд послаблений для чиновников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", опубликованном на портале "Открытые НПА", предлагается отменить пожизненное ограничение на поступление на государственную службу для уволенных чиновников. 
 

Необходимо исключить пожизненное ограничение для поступления на государственную службу лиц, уволенных за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу", - говорится в документе. 

 
Таковыми, по мнению авторов документа, являются "факты совершения уголовного проступка или преступлений небольшой и средней тяжести", которые "не препятствует лицам участвовать в конкурсе для поступления на государственную службу".
 
В то же время в законе предлагается предусмотреть основание для увольнения в связи с утратой доверия. При этом для служащих, уволенных по данному основанию, будет ограничено последующее принятие на должности корпуса "Б". Кроме того, увольнение служащего по данному мотиву будет отражено в системе "Е-кызмет", что позволит не допустить их повторное принятие на госслужбу. 
 
Данные нормы распространяются на политических государственных служащих в случае:
 
- совершения дисциплинарного проступка дискредитирующего государственную службу;
 
- грубого нарушения этики государственного служащего; 
 
- осуществления политическим государственным служащим предпринимательской деятельности;
 
- нарушения политическим государственным служащим, его супругой (супругом) запрета открывать и иметь счета (вклады), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Республики Казахстан, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами;
 
- неэтичного высказывания в адрес проводимой политики государства, должностных лиц государства, органов государственного управления, других государственных служащих;
 
- грубого допущения халатности и неисполнения своих должностных обязанностей и др. 
 
Также в законопроекте предлагается исключить с 1 января 2025 года норму по представлению деклараций госслужащими и их супругами.
 
Чиновникам также хотят разрешить получать дополнительный доход.
 

Необходимо ослабить указанные ограничения и предоставить гослужкащим возможность получения дополнительного дохода. При этом следует иметь в виду, чтобы дополнительная их деятельность не была направлена на дискредитацию государственной службы, против интересов государства и т.д.", - говорится в документе. 

 
В настоящее время госслужащие не вправе заниматься другой оплачиваемой (кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности) и предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организацией (если это не входит в должностные полномочия).
 

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новости по теме

В Акмолинской области решаются проблемы водоснабжения населенных пунктов

26.11.2021, 17:07 73900
В Акмолинской области решаются проблемы водоснабжения населенных пунктов
Фото: УВП Акмолинска
КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - Состояние водоснабжения является важнейшим показателем благоустройства населенных пунктов и уровня жизни в них. Для увеличения охвата централизованным водоснабжением в области реализуется 58 проектов в 46 населенных пунктах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выступая на брифинге в СЦК, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев сообщил, что вопросы водообеспечения населения - в числе основных приоритетов, передает управление внутренней политики.
 

За предыдущие три года доступ к централизованному водоснабжению по городам вырос почти на 13% и составил 98,8%, в сельской местности - на 6% и составил 89%", - отметил руководитель региона.

 
По словам спикера, по завершению работ по 6 проектам, порядка 6 тысяч сельских жителей будут охвачены централизованным водоснабжением.
 
К слову, поэтапно до 2025 года в области запланировано в 107 селах построить сети водоснабжения, в 57 малых селах установить комбинированные блок-модули, что позволит на 100% обеспечить население области качественным водоснабжением.
 

Региональные госпитали останутся в ведомстве МВД

26.11.2021, 11:16 138997
Региональные госпитали останутся в ведомстве МВД
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - Региональные госпитали останутся в ведомстве Министерства внутренних дел Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ведомственном здравоохранении имеется налаженная система взаимодействия в работе поликлиник и стационаров региональных госпиталей ОВД, которая позволяет обеспечить проведение диагностических мероприятий и госпитализацию сотрудников в кратчайшие сроки без постановки на портал "Бюро госпитализации", - сказал в ходе заседания общественного совета МВД руководитель департамента тыла Кайсар Султанбаев. 

 
По вопросу передачи в ведение гражданских органов здравоохранения функций по оказанию услуг стационарной медицинской помощи сотрудникам правоохранительных органов, предоставляемой госпиталями системы ведомственного здравоохранения МВД, была создана Межведомственная рабочая группа. 
 
Отмечено, что с учетом специфики ведомственного здравоохранения необходимо сохранить ведомственную принадлежность стационаров региональных госпиталей. 
 
С этим решением согласны Министерство здравоохранения, Генеральная прокуратура и большинство акиматов областей, пишет Polisia.kz.
 
В ходе мероприятия также обсудили вопрос о государственном медицинском страховании членов семей сотрудников ОВД.
 
По словам Султанбаева, все члены семей сотрудников ОВД застрахованы в соответствии с законом "Об обязательном социальном медицинском страховании", было принято решение об их участии в системе ОСМС на общих основаниях. По республике насчитывается более ста тысяч сотрудников ОВД (полиция, КУИС, курсанты организаций образования) и военнослужащих Национальной гвардии. Количество членов их семей составляет более 130 тысяч человек, в том числе свыше 50 тысяч - дети. 
 

Токаев выразил соболезнования Путину в связи с катастрофой на шахте в Кузбассе

25.11.2021, 20:51 228745
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью горняков в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Акорды.

 
Напомним, в результате пожара на шахте в Кузбассе погибли 11 человек, еще 36 горняков разыскивают.
 

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