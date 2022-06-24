В новой области Жетысу планируется развивать туристскую отрасль - Исабаев

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Аким области Жетысу Бейбит Исабаев проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о перспективах развития региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, особое внимание будет уделено сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающему сектору. Наряду с этим планируется реализация 24 проектов в сфере обрабатывающей промышленности, добыче и переработке минерального сырья на общую сумму 730,3 млрд тенге с созданием 3440 рабочих мест.

Аким также отметил, что для развития экономики региона большой потенциал имеет туристская отрасль. На сегодняшний день ведется работа по расширению инфраструктуры побережья озера Алаколь, а также по строительству дороги к озеру Балхаш.

На встрече президент указал на важность повышения благосостояния жителей области и обратил внимание акима на необходимость решения ряда актуальных проблем. В их число входят реконструкция ирригационных систем для увеличения орошаемых площадей, увеличение объема строительства доступного жилья, ремонт дорог, газификация населенных пунктов региона, развитие промышленности, малого и среднего бизнеса, решение проблемы дефицита педагогических и медицинских кадров в области.

Глава государства поручил Бейбиту Исабаеву принять эффективные меры по решению насущных проблем граждан и дальнейшему социально-экономическому развитию региона Жетысу.