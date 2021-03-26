В Нур-Султане 28 апреля состоится двадцать девятая сессия Ассамблеи народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение "О созыве двадцать девятой сессии Ассамблеи народа Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Созвать двадцать девятую сессию Ассамблеи народа Казахстана 28 апреля 2021 года в городе Нур-Султане в Назарбаев-центре с повесткой дня "30 лет единства, мира и согласия", - говорится в документе.
Правительству Республики Казахстан поручено принять меры по организации проведения двадцать девятой сессии Ассамблеи народа Казахстана.
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