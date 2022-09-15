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Участники Съезда лидеров мировых религий призывают к миру и консолидации

14.09.2022, 14:34 22961
Участники Съезда лидеров мировых религий призывают к миру и консолидации
Фото: Пресс-служба съезда
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - В столице РК состоялось открытие VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Работа съезда началась с минуты молчания для молитвы. 
 
Открывая пленарное заседание "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период", президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для Казахстана большая честь собрать вместе самых уважаемых духовных лидеров мира и наладить диалог. 
 
По его словам, народ Казахстана впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости. Поэтому принцип "единство в многообразии" стал основополагающим для Казахстана.
 

Проведение съезда является важной частью политики Казахстана, нацеленной на укрепление диалога и сотрудничества как в нашей стране, так и во всем мире. Декларации, принятые на всех предыдущих форумах, неизменно осуждали радикализм, насилие и конфликты, какими бы идеями они ни прикрывались. В современных сложных реалиях крайне важно, что религиозные лидеры, сидя за одним столом, демонстрируют всему миру пример доброй воли, преодолевающей любые разногласия. В этом, на мой взгляд, состоит главная миссия и особенность нашего съезда", - заявил Токаев. 

 
Глава римско-католической церкви папа римский Франциск в своей речи призвал жителей всей Земли к миру. 
 

Пришел час сделать наше сердце ясным, отложить книги по истории и оставить разговоры, которые долгое время порождали недоверие к религии. Религия - это не проблема, а то, что способствует гармоничной жизни в обществе. Мы нуждаемся в религии, чтобы утолить жажду мира", - подчеркнул он.

 
Выступивший в рамках пленарного заседания верховный имам "Аль-Азхара" шейх Ахмед ат-Тайеб в своем выступлении выразил сожаление в связи с испытаниями, через которые сейчас проходит человечество.
 

Мир не успел оправиться от кошмаров пандемии. Его сразу же охватили катастрофы: природные, политические и якобы экономические, которые человек создал своими руками и в силу своего чрезмерного эгоизма и мертвой совести", - отметил он.

 
Для решения этих проблем важно консолидироваться, но сохранять свою уникальность, считает спикер.
 

Я не призываю к слиянию всех религий в одну - мы убеждены, что эта идея разрушительна и лишает религию корней. Я призываю к серьезной работе по укреплению ценностей всех религий", - пояснил мусульманский лидер. 

 
В свою очередь митрополит Волоколамский Антоний во время своего выступления отметил, что задача межрелигиозного форума состоит как раз в том, чтобы преодолеть разделение. 
 

Речь идет именно о нашей роли в жизни общества. Наша задача как религиозных лидеров - наставлять людей, давать им надежду, утешать и примирять их с богом и друг с другом", - заявил митрополит.

 
Спикер также подчеркнул, что религия существует вне политических границ.
 

Диалог религий, широкое развитие религиозного образования, сплоченность верующих на основе моральных основ - это лучший ответ на вызовы современности", - отметил Антоний.

 
Умение уступать и договариваться назвал одним из приоритетов и главный сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф. 
 

Уступки ближнему и отказ от дурных привычек гарантируют нам в ответ такое же поведение. Религиозные лидеры должны быть примером терпения, уступчивости, уважения друг к другу, являя собой практический пример доброты", - заявил главный сефардский раввин Израиля.

 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в видеоформате. Он выразил признательность правительству Казахстана за организацию форума, в котором принимают участие ключевые религиозные лидеры, и призвал их использовать свой духовный авторитет в поисках путей мирного урегулирования острых конфликтов. 
 
Напомним, VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий будет проходить в столице с 14-15 сентября. Отличительной особенностью VII съезда является беспрецедентно высокий уровень его участников. 
 

Это демонстрирует востребованность и актуальность казахстанской площадки, а также признание со стороны международного сообщества действенности инициатив Казахстана по продвижению политики мира и диалога", - подчеркнули организаторы мероприятия. 

 
По окончании работы съезда состоится принятие итоговой декларации - ключевого документа по результатам работы VII съезда. В ней будет отражено видение актуальных проблем современности, возможные пути их разрешения, а также намерения лидеров мировых религий, их обращение к международному сообществу. Ожидается, что декларация будет распространена в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
 

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Президент заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году

15.09.2022, 13:01 5906
Президент заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом Международной федерации хоккея Люком Тардифом заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны обсудили перспективы развития и популяризации хоккея, а также проведения крупных международных турниров в Казахстане.
 

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года", - сообщает Акорда.

 
Президент рассказал Люку Тардифу о достижениях казахстанского хоккея, принимаемых мерах по развитию отечественного спорта.
 
Глава государства отметил, что в Казахстане отмечается значительный рост популярности хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд. Сегодня этим видом спорта занимается уже более 14 тысяч человек.
 
Токаев подчеркнул, что Международная федерация хоккея никогда в своей истории не проводила чемпионаты высшего уровня в Азиатском регионе. 
 
Президент Международной федерации хоккея отметил наличие у Казахстана всей необходимой инфраструктуры для проведения международных состязаний самого высокого уровня.
 

Сколько денег потратят на переименование столицы Казахстана

15.09.2022, 11:17 8221
Сколько денег потратят на переименование столицы Казахстана
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане прошли публичные слушания по вопросу переименования столицы в Астану, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Общественники и депутаты выступили за переименование столицы в Астану, сообщает Informburo.kz.
Как отметил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов, в 2019 году переименование столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан обошлось городскому бюджету в 30 млн тенге. 
 

По сравнению с 2019 годом все госорганы 100% перешли на цифровой формат документооборота. С учетом того что в 2019 году были изменения, в целом по акимату в 2019 году было потрачено на изменение вывесок, бланков и печатей порядка 30 млн тенге среди госорганов", - цитирует Ерлана Каналимова Sputnik.kz.

 
Ерлан Каналимов пояснил, что для возврата названия Астана столице деньги выделят из городского бюджета.
 

Я думаю, что в этом году расходов будет намного меньше с учетом перехода на цифровой документооборот. Сейчас многие госорганы официально на бланках ничего не отправляют, ЭЦП используют", - сказал он.

 

Правительство Китая передаст оборудование Казахстану для создания сельхозлаборатории

15.09.2022, 10:18 9461
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Правительство Китая передаст оборудование стоимостью 11,15 млн юаней для лаборатории инспекции качества Восточно-Казахстанской области. Это стало возможным благодаря достигнутой договоренности между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством коммерции КНР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующее соглашение в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан подписали министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо.
 

Создание аккредитованной по стандартам КНР лаборатории будет способствовать увеличению экспорта отечественной сельхозпродукции в Китай. Кроме того, Казахстан заинтересован в увеличении поставок товаров глубокой переработки, кормов и кормовых добавок, мяса и мясопродуктов, молока и молочной продукции", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

 
Отмечается, что по итогам 7 месяцев 2022 года казахстанско-китайский товарооборот в сфере АПК увеличился на 46,7% и составил 412,5 млн долларов.
 
Экспорт отечественной сельхозпродукции возрос на 62,2%, до 280,4 млн долларов, импорт из Китая увеличился на 22,2% и составил 132,1 млн долларов.
 

Члены ономастической комиссии поддержали предложение о переименовании столицы

14.09.2022, 19:48 23846
Члены ономастической комиссии поддержали предложение о переименовании столицы
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане состоялось очередное заседание ономастической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соответствии с повесткой дня обсуждался вопрос о переименовании города Нур-Султана в город Астану, сообщает пресс-служба столичного акимата.
 
Ранее членами депутатской группой "Жана Казакстан" мажилиса, жителями города поднимался вопрос о переименовании столицы в город Астану. Предложение парламентариев также включено в проект конституционного закона.
 
Члены ономастической комиссии поддержали предложение о переименовании столицы.
 
Ранее в проект Конституционного закона внесли предложение о переименовании столицы в Астану.
 

Государственный визит председателя КНР в Казахстан завершился

14.09.2022, 19:33 24566
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Государственный визит председателя КНР в Казахстан завершился, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В столичном аэропорту Си Цзиньпина проводил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, находившимся в Казахстане с государственным визитом.
 
Председатель Китайской Народной Республики высоко оценил уровень казахстанско-китайских отношений и высказал уверенность в том, что данный визит придаст новый импульс их дальнейшему укреплению. Он подчеркнул, что Китай поддерживает позицию Казахстана по региональным и международным вопросам.
 
Стороны обсудили перспективы наращивания сотрудничества в транспортно-логистической и агропромышленной сферах, а также рассмотрели вопрос использования трансграничных водных ресурсов.
 
По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.
 
Президент Казахстана наградил председателя КНР Си Цзиньпина высшей государственной наградой нашей страны - орденом "Алтын Кыран" за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных связей между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.

 

Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК

14.09.2022, 18:34 25911
Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Постановлением правительства РК Серикалий Мукатаев назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Серикалий Мукатаев родился в 1964 году в Алматинской области.
 
Он окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт.
 
Трудовую деятельность начал в 1990 году мастером Саркандской передвижной механической колонны-55, где на различных должностях проработал до 1997 года.
 
В 1997-2000 годы работал в частной организации.
 
В 2000-2003 годы - главный специалист отдела культуры акимата Саркандского района.
 
В 2003 году был главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима Саркандского района.
 
В 2005-2010 годы - начальник отдела транспорта и автомобильных дорог, общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и строительства аппарата акима Саркандского района.
 
В 2010-2020 годы занимал руководящие должности в Балкаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МСХ РК, Алматы. 
 
С марта по апрель 2020 года - заместитель председателя Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК.
 
С апреля по июль 2020 года - заместитель директора филиала "БАК имени Д. Кунаева" РГП "Казводхоз" КВР МЭГПР РК.
 
С июля 2020 года по настоящее время являлся директором филиала "БАК имени Д. Кунаева" РГП "Казводхоз" КВР МЭГПР РК.
 

Токаев и Си Цзиньпин посетили выставку "Казахстан - Китай: Диалог тысячелетий"

14.09.2022, 18:18 26396
Токаев и Си Цзиньпин посетили выставку "Казахстан - Китай: Диалог тысячелетий"
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин посетили выставку "Казахстан - Китай: Диалог тысячелетий", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
После завершения официальных переговоров главы государств осмотрели выставку "Казахстан - Китай: Диалог тысячелетий", которая демонстрирует глубокие историко-культурные связи двух стран с древних времен до современности, сообщила пресс-служба Акорды.
 
В экспозицию вошли около 40 археологических артефактов и предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства из фондов Национального музея Республики Казахстан, Центрального государственного музея, Музея Первого Президента и Государственного музея искусств имени А. Кастеева.
 
Как рассказали лидерам Казахстана и Китая, структура выставки состоит из пяти разделов, отражающих центральную идею экспозиции - показ преемственности развития материальной и духовной культуры казахского и китайского народов.
 

В Казахстане введены специальные элементы для госномеров автомашин

14.09.2022, 18:12 26861
В Казахстане введены специальные элементы для госномеров автомашин
Фото: МТИ
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Номерные знаки автомашин теперь должны иметь специальные элементы. С 1 сентября текущего года введен в действие национальный стандарт СТ РК 986-2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Министерства торговли и интеграции РК, в стандарте прописаны требования к номерным знакам и заготовкам для них, которые должны иметь специальные и дополнительные элементы, необходимые для защиты от фальсификации (подделок).
 

Стандарт разработан РГП "Информационно-производственный центр" МВД РК и прошел экспертизу в "КазСтандарт" КТРМ МТИ РК. Стандарт обеспечивает унификацию технических требований, предъявляемых к шрифтам, цифрам и элементам защиты на государственных регистрационных номерных знаках", - проинформировали в ведомстве

 
Отмечается, что к дополнительным элементам защиты отнесли и нанесение уникальных DMC-кодов по которым полицейские смогут проверять подлинность госномеров.
 

Специальные элементы защиты невозможно будет удалить с поверхности номерного знака химическими средствами или физическим воздействием, и они должны сохраняться в течение всего срока эксплуатации номерного знака", - отметили в ведомстве.

 
Кроме того, по информации МТИ, введение в действие СТ РК 986-2022 не повлечет за собой изменения цен на изготовление продукции, а также дополнительных расходов из государственного бюджета. 
 

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