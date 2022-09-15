Участники Съезда лидеров мировых религий призывают к миру и консолидации

Фото: Пресс-служба съезда

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - В столице РК состоялось открытие VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Работа съезда началась с минуты молчания для молитвы.

Открывая пленарное заседание "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период", президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что для Казахстана большая честь собрать вместе самых уважаемых духовных лидеров мира и наладить диалог.

По его словам, народ Казахстана впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости. Поэтому принцип "единство в многообразии" стал основополагающим для Казахстана.

Проведение съезда является важной частью политики Казахстана, нацеленной на укрепление диалога и сотрудничества как в нашей стране, так и во всем мире. Декларации, принятые на всех предыдущих форумах, неизменно осуждали радикализм, насилие и конфликты, какими бы идеями они ни прикрывались. В современных сложных реалиях крайне важно, что религиозные лидеры, сидя за одним столом, демонстрируют всему миру пример доброй воли, преодолевающей любые разногласия. В этом, на мой взгляд, состоит главная миссия и особенность нашего съезда", - заявил Токаев.

Глава римско-католической церкви папа римский Франциск в своей речи призвал жителей всей Земли к миру.

Пришел час сделать наше сердце ясным, отложить книги по истории и оставить разговоры, которые долгое время порождали недоверие к религии. Религия - это не проблема, а то, что способствует гармоничной жизни в обществе. Мы нуждаемся в религии, чтобы утолить жажду мира", - подчеркнул он.

Выступивший в рамках пленарного заседания верховный имам "Аль-Азхара" шейх Ахмед ат-Тайеб в своем выступлении выразил сожаление в связи с испытаниями, через которые сейчас проходит человечество.

Мир не успел оправиться от кошмаров пандемии. Его сразу же охватили катастрофы: природные, политические и якобы экономические, которые человек создал своими руками и в силу своего чрезмерного эгоизма и мертвой совести", - отметил он.

Для решения этих проблем важно консолидироваться, но сохранять свою уникальность, считает спикер.

Я не призываю к слиянию всех религий в одну - мы убеждены, что эта идея разрушительна и лишает религию корней. Я призываю к серьезной работе по укреплению ценностей всех религий", - пояснил мусульманский лидер.

В свою очередь митрополит Волоколамский Антоний во время своего выступления отметил, что задача межрелигиозного форума состоит как раз в том, чтобы преодолеть разделение.

Речь идет именно о нашей роли в жизни общества. Наша задача как религиозных лидеров - наставлять людей, давать им надежду, утешать и примирять их с богом и друг с другом", - заявил митрополит.

Спикер также подчеркнул, что религия существует вне политических границ.

Диалог религий, широкое развитие религиозного образования, сплоченность верующих на основе моральных основ - это лучший ответ на вызовы современности", - отметил Антоний.

Умение уступать и договариваться назвал одним из приоритетов и главный сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф.

Уступки ближнему и отказ от дурных привычек гарантируют нам в ответ такое же поведение. Религиозные лидеры должны быть примером терпения, уступчивости, уважения друг к другу, являя собой практический пример доброты", - заявил главный сефардский раввин Израиля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к участникам VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в видеоформате. Он выразил признательность правительству Казахстана за организацию форума, в котором принимают участие ключевые религиозные лидеры, и призвал их использовать свой духовный авторитет в поисках путей мирного урегулирования острых конфликтов.

Напомним, VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий будет проходить в столице с 14-15 сентября. Отличительной особенностью VII съезда является беспрецедентно высокий уровень его участников.

Это демонстрирует востребованность и актуальность казахстанской площадки, а также признание со стороны международного сообщества действенности инициатив Казахстана по продвижению политики мира и диалога", - подчеркнули организаторы мероприятия.

По окончании работы съезда состоится принятие итоговой декларации - ключевого документа по результатам работы VII съезда. В ней будет отражено видение актуальных проблем современности, возможные пути их разрешения, а также намерения лидеров мировых религий, их обращение к международному сообществу. Ожидается, что декларация будет распространена в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.