В Нур-Султане смягчили карантин

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане смягчили ограничительные карантинные меры, передает Kazakhstan Today.

Постановлением главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Айгуль Шагалтаевой поручено продолжить поэтапное смягчение ограничительных карантинных мер (второй этап).

Жителям города Нур-Султан необходимо продолжить соблюдение следующих требований:

- запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных (свадьбы, дни рождения, похороны и т.п.), памятных мероприятий, а также собраний, сходов и других массовых мероприятий;

- проведение спортивных тренировок только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее двух метров;

- запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей региона, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи, а также купание на пляжах;

- ограничение на передвижение по городу и общественным местам лицам старше 65 лет.

Разрешены прогулки во дворах и посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров.

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, при передвижении по улице (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдение дистанции и использованию антисептиков.

Разрешена работа городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние дни с 6:00 до 23:00 и в выходные и праздничные дни с 9:00 до 21.00.

Работа ЦОНов организована строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 09.00 до 20.00 и в субботу 09.00 до 18.00. Отдел документирования: в будние дни с 09.00 до 18.30 часов и в субботу с 09.00 до 14.00. Специализированный отдел: прием документов в будние дни и в субботу с 09.00 до 18.00, выдача готовых документов с 09.00 до 20.00 без обеда.

Постановлением поручено организовать работу торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров в будние дни при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы с 10.00 до 22.00 и запретом работы в выходные и праздничные дни. При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, детских игровых площадок, кинотеатров, игровых центров, фудкортов.

Работа крытых продовольственных и непродовольственных рынков разрешена при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя, усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 17.00 и запретом работы в выходные и праздничные дни.

Работа образовательных объектов в новом учебном году будет проходить в режиме онлайн-обучения, кроме дежурных классов общеобразовательных школ для учащихся 1-4 классов, работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе.

Работа специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школа-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей разрешена с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Поручено организовать работу кабинетов коррекции для детей и взрослых (по предварительной записи, не более 5 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние с 11.00 до 18.00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни. Образовательные центры, кружки для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 5 человек) могут работать с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние с 11.00 до 18.00 и запретом работы в выходные и праздничные дни.

Кроме того, постановлением поручено организовать работу салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние с 10.00 до 20.00 и запретом работы в выходные и праздничные дни.

Разрешена работа бань, саун с задействованием бассейнов (без массажа и пилинга) с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости, с временным ограничением режима работы в будние дни с 10.00 до 22.00 по предварительной записи) и запретом работы в выходные и праздничные дни.

Фитнес-центры, фитнес-клубы, спортивно-оздоровительные объекты с задействованием бассейнов (без массажа и пилинга) могут работать при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 квадратных метров на одного посетителя, строго по предварительной записи, в бассейнах нахождение на одной дорожке по одному посетителю, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 22.00 и запретом работы в выходные и праздничные дни.

Объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) должны соблюдать условия по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения и не более 30 на летней площадке, с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 09.00 часов до 23.00, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, для которых график работы в будние дни с 09.00 до 22.00. В выходные и праздничные дни разрешена работа объектов общественного питания только на открытом воздухе с числом посадочных мест не более 30 с установлением графика работы с 09.00 до 22.00 и на доставку еды с установлением графика работы с 09.00 до 23.00, с запретом на самовывоз. При этом запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий.

Разрешена работа магазинов по реализации всех видов непродовольственных товаров, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 квадратных метров на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние, выходные и праздничные дни с 10.00 до 20.00, за исключением торговой сети, для которых работа в выходные дни запрещена, с организацией работы с принятием только онлайн заказов и доставки товара курьерами, с запретом на самовывоз.

Поручено обеспечить организацию работы аттракционов и детских игровых площадок, расположенных в местах общего пользования на открытом воздухе, за исключением запрещенных и несанкционированных, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10.00 до 20.00 и запретом работы в выходные и праздничные дни.

Разрешена работа сельскохозяйственных, школьных и продовольственных ярмарок "выходного дня" (на открытом воздухе) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы только в выходные (суббота-воскресенье) дни с 09.00 до 19.00.

Работа объектов религиозных объединений разрешена в будние дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 квадратных метров на одного посетителя, с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и запретом работы в выходные и праздничные дни.

Работы объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек, без зрителей), библиотек, музеев, галерей, выставок разрешается с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением штатного режима работы.

Работа крытых бассейнов разрешена строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 20.00 и запретом работы в выходные и праздничные дни.

Спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Также поручено организовать работу крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы) независимо от форм собственности, для проведения индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек, без зрителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 20.00 и запретом работы в выходные и праздничные дни.

Разрешены пассажирские автобусные автосообщения между регионами, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Кроме того, разрешается проведение совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма.

Сохраняется запрет: на работу увеселительных заведений (бильярдные, караоке, боулинг-центры, компьютерные клубы, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей и др.); запрет на работу кинотеатров, фудкортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения, запрет на работу СПА-центров, массажных центров и кабинетов, запрет на сдачу в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, пейнтбол, автодромы, гироскутеры всех видов и т.п.) в парках, набережных, скверах города; запрет на работу городских пляжей, аквапарков, океанариума; запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний и др.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства