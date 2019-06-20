Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане все этапы таможенного контроля объединены в одну информационную систему, передает Kazakhstan Today.

В этом убедились депутаты, члены комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената, во главе с председателем комитета Мухтаром Кул-Мухаммедом, которые посетили Центр таможенного оформления Нур-Султана и ознакомились с работой электронного декларирования, сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С 1 апреля 2018 года с целью улучшения налогового и таможенного администрирования здесь в пилотном режиме внедрены информационные системы "Астана-1", "Маркировка товаров", "Электронные счета-фактуры", "Виртуальный склад", "Система управления рисками".

Все процессы таможенного контроля сосредоточены в одной информационной системе, заменив более пяти программ, таких как ЦОУ, ТАИС, Статистика, Web-декларант, Брокерская система, Система управления рисками. Подобная система уже функционирует в 95 странах ближнего и дальнего зарубежья, имеет позитивную оценку в рейтинге Doing Business и соответствует нормам и стандартам ВТамО и ВТО", - рассказал вице-министр финансов Руслан Енсебаев.

По его словам, внедрение указанных систем имеет ряд преимуществ, включая возможность осуществления автоматизированного контроля всего таможенного процесса с момента подачи предварительной информации, оформления транзита, нахождения товаров на складе временного хранения до контроля после выпуска товаров.

В целом благодаря принимаемым мерам по улучшению процессов таможенного оформления Казахстан поднялся на 21-ю ступень и занял 109-е место в рейтинге DoingBusiness`19", - резюмировали в ведомстве.

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