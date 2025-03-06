В одном из районов Акмолинской области 16 населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления  

Фото: primeminister.kz

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Кокшетау. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атбасарском районе Акмолинской области в паводковый период в зоне возможного подтопления находятся 16 населенных пунктов, в том числе город Атбасар, - В Атбасарском районе Акмолинской области в паводковый период в зоне возможного подтопления находятся 16 населенных пунктов, в том числе город Атбасар, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.





Проведены противопаводковые мероприятия: очищены русла рек, водоотводные каналы, укреплены дамбы, возведено 295 метров обвалований, установлено и отремонтировано 12 водопропускных сооружений и еще 40 очищено. Подготовлены силы и средства в количестве 396 человек, 138 единиц техники и 16 мотопомп", - проинформировали в пресс-службе.





Также подчеркивается, что в городе Атбасаре с населением 30 тысяч человек ежегодно в паводковый период при повышении уровня реки Жабай в зону возможного подтопления подпадает 128 жилых домов.





Для предотвращения подтопления очищено русло реки Жабай от песчаных наносов, проведены работы по укреплению защитного вала, расширению и углублению лога, углублению обводного канала. По реке Жабай в периметре города Атбасар завершено устройство водопропускного сооружения. К сдаче готовятся еще два", - сообщили в пресс-службе.





Фото: primeminister.kz





Кроме того, ведутся работы по очистке и спрямлению реки Жабай в Атбасаре протяженность 7,2 километра, шириной до 120 метров. Задействовано 36 единиц техники.





Отмечается, что в этом году в Акмолинской области очистка и дноуглубление рек Колутон, Жабай и Чаглинка проводится впервые за 30 лет.





В Астраханском районе в 12 населенных пунктах укреплены и возведены дамбы, укреплены обочины дорог, очищены и углублены каналы. Подготовлены силы и средства в количестве 175 человек, 134 единиц техники и 25 мотопомп", - добавили в пресс-службе главы правительства.





Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.





В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.





Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.





Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.