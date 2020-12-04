В органах гражданской защиты отмечается тренд на снижение коррупции - Антикорр

Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - 2 декабря по инициативе сторон состоялась встреча руководства Агентства по противодействию коррупции и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Основная повестка дня ориентирована на вопросы взаимодействия по линии превенции коррупции в органах гражданской защиты, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Антикоррупционная служба РК, в ходе встречи особое внимание было уделено превентивным мероприятиям по противодействию коррупции. В частности, для создания комфортных условий для граждан по принципу открытости и клиентоориентированности и искоренения бытовой коррупции будет открыт проектный офис "Адалдык аланы" на базе центрального аппарата Министерства в рамках одноименного проекта, уже ставшим якорным для полноценного развития идеологии добропорядочности.

МЧС оказывает все государственные услуги исключительно в электронном режиме. Таким образом, исключен контакт должностных лиц с заявителями, и соблюден принцип "одного окна" при оказании государственных услуг.

В части прозрачности реализации контрольных функций в области пожарной безопасности проводится работа по поэтапному закупу видеорегистраторов для сотрудников органов гражданской защиты. Успешно применяется аудит в области пожарной безопасности как альтернатива государственному контролю.

В целях исключения коррупционных рисков в сфере промышленной безопасности пересмотрены и сокращены требования в проверочных листах в вопросах энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Внедрены механизмы конкурсного отбора на службу в МЧС. При подборе кандидатов обязательно учитываются результаты полиграфологического исследования, что позволяет на первоначальном этапе выявлять лиц, подверженных к совершению коррупционных правонарушений. "Мы проведем точечную "разведку" всех коррупционных рисков с учетом деятельности вновь присоединенных комитетов по госматрезерву и промышленной безопасности. В целом наши пожарные и спасатели - герои, рискующие собственным здоровьем и жизнью. Никто другой в системе ЧС не имеет права бросать тень на гражданскую защиту, организуя какого-либо рода "кормушки", - сказал министр по ЧС Юрий Ильин.

В свою очередь, председатель Агентства Алик Шпекбаев обратил внимание, что в органах гражданской защиты отмечается тренд на снижение коррупции.

Если руководители честны, то и их окружение будет честным. Я надеюсь, что ваше стремление и воля в вопросах противодействия коррупции положат начало серьезным преобразованиям", - сказал он, обращаясь к руководящему составу ведомства.

Для укрепления проводимой превентивной работы подписан совместный меморандум о сотрудничестве.

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