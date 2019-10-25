В отношении коллекторов заведено 15 уголовных дел

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за три года в отношении коллекторов было заведено 15 уголовных дел. В настоящее время обсуждаются законодательные поправки по работе коллекторских компаний, передает Kazakhstan Today.

За последние три года было заведено порядка 15 уголовных дел в отношении коллекторов. Показывают аудиосообщения - там ужас, уши вянут! Естественно, мы не можем найти подтверждение того, что это действительно работник коллекторской компании, потому что там частный номер. Такие обращения мы в Нацбанк предоставляем", - сообщил в ходе круглого стола в сенате старший помощник генпрокурора Кайрат Раисов.

В свою очередь заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков сообщил о том, что по итогам совместной работы с руководителями коллекторских агентств были выработаны предложения по совершенствованию законодательства в области их деятельности.

В частности, предлагается предоставить коллекторскому агентству право взаимодействовать с третьими лицами только в целях установления местонахождения и контактных данных должника.

Указанное взаимодействие должно быть в обязательном порядке отражено в договоре, заключенном между должником и кредитором", - пояснил Олег Смоляков.

Кроме того, Нацбанк предлагает обязать коллекторское агентство фиксировать весь процесс взаимодействия с должником и третьими лицами, включая телефонные переговоры, с помощью средств аудио- или видеозаписи, а также определить, что коллекторское агентство обязано совершать телефонные звонки только с телефонных номеров, заявленных коллекторским агентством в уполномоченный орган.

Также среди требований - ограничение взаимодействия коллекторского агентства с работодателем должника только посредством направления письменных почтовых уведомлений. Установление для коллекторского агентства обязательных минимальных требований к собственному капиталу.

Также предлагаем допускать к взаимодействию посредством телефонных переговоров с должником, его представителем или третьим лицом работников коллекторского агентства, имеющих среднее образование", - заключил Олег Смоляков.

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